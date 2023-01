Cristian Olivera aseguró que está muy cerca de Nacional y prometió 15 goles en el año

Fútbol uruguayo

El ex Peñarol y actualmente en Boston River, Cristian Olivera, confesó que existen “más de 60% de posibilidades de jugar en Nacional” y que en su pasaje por los mirasoles “se bajoneó y debió ir a un psicólogo”:

Olivera, entrevistado en el espacio de Twitter de la cuenta “Arriba Bolso”, aseguró: “hay un 60,5% de chance de que llegue a Nacional, el otro 39.5% depende del Almería (dueño de su pase) y de Nacional que se pongan de acuerdo. Se está hablando, no voy a ilusionar sin sentido"".

"En un año entero le puedo aportar 15 o 16 goles al club", prometió "Kike" y fue a más: "con esos delanteros que tiene Nacional (Gigliotti y Ramírez) seguró andaré arriba de las 20 asistencias. Es un objetivo personal que tengo de jugar en el club".



En la entrevista, donde intercambió con los hinchas, confirmó que es hincha de Nacional que de chico iba a Los Céspedes, que su ídolo era el Cacique Medina y que jugó en Peñarol: “porque es laburo y quería estar cerca de mi familia. Costó mucho tomar la decisión".

“En Rentistas me sentía muy bien, suelto, haciendo la mía”, recordó de sus inicios en el fútbol uruguayo que luego derivó al por Almería español para luego desembocó en los carboneros: “en el paso por Peñarol me bajoneé mucho porque tuve problemas y tuve que ir a un sicólogo y siquiatra, y se me complicó un poquito la cosa. En Boston River estoy volviendo a ser yo y voy a seguir así. En Nacional sería todo diferente”.

"No fue una buena decisión deportiva llegar a Peñarol y me arrepiento de haberlo hecho", agregó más tarde en el intercambio.



Cabe destacar que José Fuentes declaró días atrás que "el plantel estaba cerrado salvo que existiese una posibilidad muy buena para Nacional".



