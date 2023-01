Criciúma homenajeó a Peñarol con un video y presentó su camiseta aurinegra para el 2023

Criciúma, un equipo que se desempeña en la segunda división del fútbol brasileño, utilizó a Peñarol para realizar la presentación de la camiseta para la temporada 2023, homenajeando al conjunto aurinegro, colores que también lucirá.

“La vida por los colores”, comienza escribiendo el equipo norteño en sus redes sociales presentando el emotivo video: “ser carbonero es una vocación. Llevar estos colores en el pecho es un sentimiento que no tiene fronteras y que hacen palpitar las tribunas. Presentamos la nueva camiseta del Tigre para 2023”.

La parte audiovisual comienzan con el audio de la hinchada del equipo uruguayo cantando: “esta es la banda loca del carbonero, aunque ganes o pierdas sigo alentando…” y luego aparece el personaje principal.

???? La vida por los colores ????

Ser #Carvoeiro é uma vocação!



Carregar essas cores no peito é um sentimento que não tem fronteiras e que fazem as arquibancadas do Majestoso pulsar.????



Apresentamos a nova camisa do Tigre para 2023. pic.twitter.com/H6dnYGSNFT