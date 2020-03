Coronavirus: El surfista Lucas Madrid dio positivo al Covid-19 y contó su historia

Más deportes

El surfista uruguayo Lucas Madrid confirmó que dio positivo al coronavirus "Covid-19" y contó Surf: Lucas Madrid se consagró campeón latinoamericano 2019 de ALAS Latin Pro en Open su historia a través de un video, donde además pidió tomar conciencia de lo que estamos viviendo y pidió "no ser egoístas".

"Decidí hacer este video para comentarles que di positivo del "Covid-19", señaló el surfista actual campeón latinoamericano 2019 de ALAS Latin Pro: "es un momento bastante sensible, acabo de recibir la noticia, pero me siento en el deber de hacer esto y contarles la situación".

Allí el deportistas uruguayo comenzó a narrar: "hasta ayer venía haciendo vida normal, entrenando en casa, ya que hace ocho días que estoy encerrado" y contó que unas jornada atrás: "ya estaba con un poco de tos y algo de dolor corporal, que pensaba que era mismo del entrenamiento. Ayer (miércoles) después de entrenar y bañarme me empecé a sentir bastante mal, medio decaído, los dolores corporales se intensificaron".

"Al toque empecé hacer fiebre y tenía dificultad al respirar", contó y amplió: "por eso mi mama llamó a Blue Cross y vino la Coronaria. Estaba con 38º de fiebre, tenía los síntomas y cuando me hicieron la prueba de la respiración tenía algunos ‘ruiditos' por lo tanto me llevaron a La Asistencial para que me hagan una placa de tórax y exámenes de sangre que dieron todo bien"

"Al no estar en contacto directo con alguien que haya dado positivo (de Covid-19) el Ministerio (de Salud Pública) no habilitaba un kit para que se me hagan los exámenes, pero gracias a Blue Cross y toda su gente, se consiguió para hacerlo de manera privada y hace un ratito me lo confirmaron la noticia".

Madrid, que nos representó en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, expresó que actualmente "estoy asilado en mi cuarto y quiero aprovechar mi situación para que sirva para tomar conciencia".

"No tuve contacto con nadie que haya dado positivo, hace 8 días que estoy en mi casa y recién el miércoles me saltaron los síntomas. Por favor, no seamos egoístas, pensemos en los demás antes de salir de casa, cuidémonos entre todos", dijo más tarde.

Y remató diciendo: "a los surfistas hacerle un pedido especial, ya que sé que es difícil cuando tenemos olas no ir a surfear, pero pensemos dos veces si es necesario y no seamos egoístas. Juntos vamos a salir de esta".

