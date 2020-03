Coronavirus: "Cuando se confirmó el negativo, me sentí como nuevo", dijo Marcelo Saracchi

Fútbol Internacional

Marcelo Saracchi, jugador de Galatasaray, equipo donde el vicepresidente y el entrenador dieron positivo al Covid-19, contó que cuando se confirmó su negativo: "respiré con tranquilidad".

Saracchi, entrevistado en "100% Fútbol" de Sport 8.90 contó que pasaron horas difíciles en Turquía junto a Fernando Muslera: "el viernes pasado nos hicimos la prueba y el lunes nos confirmaron que nos dio negativo".

"El sábado (anterior) me levanté y me sentí sin aire, por lo que me pensé a hacer la cabeza. Hace una semana que estamos encerrados, absorbiendo información y empecé a maquinar. Eso juega en la mente, pero cuando se confirmó que estaba bien, me sentí como nuevo", contó.

El jugador de 21 años, explicó que antes de que le hicieran los controles, la Federación no quería parar el fútbol: "imagínate si se jugaba una semana más, estaríamos todos infectados por trabajar junto al entrenador que dio positivo".

Contó que esta haciendo la cuarentena con su señora e hijo y como "me mude hace poco", no tenía nada para entrenar y tuve que pedir que me trajeran una cinta".

Consultado sobre como ve la situación de nuestro país desde la distancia, aseguró: "observé en las redes sociales que la gente sale a correr a la rambla, a caminar, a tomar mate en las plazas. Mismo en Paysandú como dicen que no hay casos, salen muchos con normalidad. El tema es que no se sabe si hay casos porque demora en confirmarse el resultado del test y mientras tanto estas contagiando. Hay que tomar conciencia".

