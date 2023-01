Copa del Rey: Álvaro Rodríguez debutó en el Real Madrid, que ganó y avanzó a octavos

Fútbol Internacional

El Real Madrid visitó al Cacereño, de Segunda RFEF (Cuarta División), por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y tuvo la gran noticia del debut profesional del delantero uruguayo Álvaro Rodríguez.

El joven, que estará en el Sudamericano sub-20, comenzó desde el banco de suplentes junto a Federico Valverde. El Halcón ingresó en el entretiempo y el Toro lo hizo a los 68 minutos, sustituyendo a Eden Hazard.

Un minuto más tarde de haber ingresado el uruguayo, convirtió el único gol del partido el brasileño Rodrygo. De esta manera, el Merengue ganó 1-0 y avanzó a los octavos de final de la copa española.

Más resultados

El Valencia, que la próxima semana jugará la Supercopa y que por ello no entró en competición hasta esta ronda, no tuvo problemas para superar a La Nucía (3-0). Los goles fueron convertidos por Justin Kluivert (3’), Ilaix Moriba (31’) y Hugo Duro (72’). Edinson Cavani estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

Algún problema más, pese a lo que indicó el resultado final, tuvo el Villarreal, que llegó al descanso perdiendo 1-0 frente al Cartagena (Paco Montañes, 39’), pero en una gran segunda parte, los castellonenses lograron cinco goles para sellar la clasificación. Anotaron Alejandro Baena (49’), Arnaut Danjuma (56’), José Luis Morales (60’), Samuel Chukwueze (85’) y Etienne Capue (90’).

En el único duelo entre equipos de Primera División, el Espanyol, con Leandro Cabrera de titular, derrotó al Celta de Vigo por 3-1 en el alargue. Los gallegos se adelantaron con un gol del portugués Domingos Paciencia (15’), pero los catalanes forzaron el tiempo suplementario con un tanto de Javi Puado (53’). Sergi Darder (97’) y Nico Melamed (118’) le dieron la victoria a los Periquitos.

Sporting Gijón, sin Giovanni Zarfino, derrotó 2-0 a Rayo Vallecano. Uros Milovanovic convirtió los dos goles (57’ y 88’). Ceuta, con un gol de penal a los 44’ de Rodri, dio la nota y derrotó 1-0 a Elche. De esta manera, el equipo de Primera RFEF (Tercera División), dejó por el camino al de Primera División.

El Levante, de Segunda División y con Marcelo Saracchi como titular, derrotó agónicamente 3-2 al Getafe, que contó con Gastón Álvarez. Sergio Postigo (52’), Alex Muñoz (62’) y Wesley (90+1’) anotaron para Levante, y Munir (34’ y 56’) para el Geta.

