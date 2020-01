Copa de la Liga: PSG se metió en la final y Tuchel salió al cruce de los padres de Cavani

Fútbol Internacional

"No hay ninguna falta de respeto", dijo Thomas Tuchel, entrenador del PSG tras el triunfo 3-0 de su equipo ante Reims que lo colocó en la final de la Copa de la Liga ante Lyon, tras ser consultado sobre los dichos de los padres de Edinson Cavani y su posible salida del club.

"Edi no pudo estar con nosotros y es una pena. Nos dijo que no se sentía cómodo y tenía una dolencia en su pubis, por lo que no fue posible que lo tuviéramos en cuenta" y agregó sobre si cambió algo en cuanto a una posible transferencia: "no tengo ninguna noticia".

El PSG se clasificó a la final de la Copa de la Liga francesa con tranquilidad en un partido en el que se retiró lesionado en la segunda parte Marquinhos.

Precisamente, el defensa brasileño fue protagonista en los dos primeros goles parisinos, cabeceando el balón a la red en el primero (9) y ganando la posición a los defensas en el segundo, aunque no llegó a tocar la pelota, que acabó dentro del arco después de pegar en el defensa marfileño del Reims Ghislain Konan (31).

Sentenció en la segunda parte el joven defensa Tanguy Kouassi, que había sustituido a Marquinhos apenas cinco minutos antes.

En la final de la Copa de la Liga, que se disputará en el Stade de France el próximo 4 de abril, el París SG se enfrentará al Lyon, que el martes había eliminado en los penales al Lille (4-3, tras 2-2 en el tiempo de juego).

Será la sexta final de la Copa de la Liga en los últimos siete años para el PSG, que con 8 títulos, es el equipo que más veces ha ganado este torneo, que se disputa desde 1995.

En la pasada edición, el título fue para el Estrasburgo, que derrotó en los penales al Guingamp, verdugo del PSG en los cuartos de final.