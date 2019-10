Copa de la Liga: Arsenal, con gol de Torreira, empató 5-5 con Liverpool pero quedó afuera

Arsenal, con gol de Lucas Torreira, empató 5-5 con Liverpool en épico partido disputado en Anfield por un lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga y quedó eliminado en la definición por penales.

El cotejo se abrió a favor de los dirigidos por Klopp, cuando Shkodran Mustafi anotó en propia meta a los 6' lo que pareció encaminar el triunfo de los reds de gran inicio de temporada.

Pero Torreira apareció a los 19' para aprovechar un rebote que dio el arquero Kelleher tras un remate de Bakayo Sako y poner la igualdad para alegría de todos los hinchas visitantes.

Lucas Torreira goal to equalize for Arsenal vs Liverpool #LIVARS pic.twitter.com/hAyRZJMphb