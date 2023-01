Copa de Turquía: Galatasaray, con Torreira, venció 2-1 al Alanyaspor y está en cuartos

El Galatasaray se metió en los cuartos de final de la Copa de Turquía tras vencer por 2-1 al Alanyaspor con el uruguayo Lucas Torreira ingresando en el complemento.

El danés Victor Nelsson y el belga Dries Mertens anotaron los goles para los dirigidos por Okan Buruk en el primer tiempo, que alcanzaron para sellar el triunfo a pesar del descuento de Iván Cavaleiro en el complemento.

En los ganandores Lucas Torreira estuvo en el banco de suplentes e ingresó a los 73’ por Mertens, mientras que Fenando Muslera no estuvo en la convocatoria.

“¡Pasamos de ronda! Seguimos en busca de la copa. Gracias a la hinchada que nos acompaña a todos lados”, escribió Torreira en sus redes sociales.

