Copa América: Yerry Mina rompió el silencio y habló del cruce que tuvo con Lionel Messi

Tras el final de la Copa América, una de las voces que faltaba por escuchar era la de Yerry Mina. El defensor fue uno de los que pateó en la tanda de penales entre Colombia y Argentina por las semifinales del certamen de selecciones más viejo del mundo.

El zaguero del Everton quedó marcado como uno de los grandes culpables de la eliminación de Colombia ante la Albiceleste. Sufrió los gritos del arquero Emiliano Martínez y, también, los de Lionel Messi. "Bailá ahora", le dijo la Pulga cuando su remate fue atajado por Dibu.

El "bailá ahora" fue furor en la Copa América. Luis Suárez (gran amigo de Messi) se sumó a esa polémica. Mina rompió el silencio y se refirió al tema en un evento de su fundación en Guachené.

??? Leo Messi after Yerry Mina's penalty miss:



“ HOW ABOUT DANCING NOW? ”

“ COME ON!! ”

“ DANCE NOW, DANCE. ”pic.twitter.com/pXFC6OVddl