Copa AUF Uruguay: Villa Española presentó alineación indebida y avanzó Quilmes de Florida

El pasado jueves 21 de julio, Héctor Bruno, delegado de Quilmes de Florida, confirmó que su equipo solicitaría los puntos de la serie ante Villa Española por la Primera Fase de la Copa AUF Uruguay por una supuesta alineación indebida del elenco capitalino.

"El reglamento de la Copa AUF Uruguay, en lo que que tiene que ver a la presentación de las lista, dice que la fecha tope para la acreditación será en un plazo no menor a diez días hábiles, previo al inicio de la fase o serie respectiva", dijo ese día en Usted que opina de Sport 890.

"El partido con Villa Española fue fijado, en un principio, para el 13 de julio. Chequeada la lista en ese plazo, no había cargado ningún jugador", siguió. Se postergó el partido y se presentaron nuevas listas, pero "se agregaron nueve jugadores y cinco participaron del partido. En el formulario se constata la participación de jugadores que no están en la lista", ahondó. Leandro Aguilera, el autor del gol del triunfo (1-0), fue uno de los que ingresó, aseveró el delegado.

En ese momento aseguró que estaban "procesando la reclamación de puntos", y este jueves, a través de la cuenta oficial de la Copa AUF Uruguay, se dio a conocer que, finalmente, el equipo de OFI pasa de ronda.

De esta manera, Quilmes de Florida deberá enfrentar a Deportivo Colonia, de la Primera División Amateur, en Segunda Fase, mientras que en la siguiente ronda espera Cerro Largo.

Fallo completo

1.- Que con fecha 22 de julio de los corrientes el club Quilmes de la ciudad de Florida presenta denuncia contra el club Social y Deportivo Villa Española, por no estar inscriptos dos jugadores de dicha Institución en la lista de Buena Fe de la misma, y solicita los puntos en disputa del partido efectuado el día 20 de Julio de 2022.

2.- Con fecha 25 de julio de 2022, se confiere vista al club Social y Deportivo Villa Española de la denuncia presentada, por el plazo de dos días hábiles, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 35 del Reglamento de la Copa AUF Uruguay.

3.- Con fecha 26 de Julio de 2022 el Club Social y Deportivo Villa Española, evacúa la vista conferida, solicitando no se haga lugar al reclamo presentado, por los siguientes fundamentos: situación de fuerza mayor que atravesaba y/o atraviesa la Institución; que no hubo acción dolosas, negligente o de mala fe de parte del infractor; que hubo un esfuerzo inusitado de parte de Villa Española a la celebración de la primer Copa AUF Uruguay y a los valores de competitividad, y por último que no se obtuvo por parte de Villa Española ninguna ventaja deportiva.

CONSIDERANDO:

En primer lugar y por unanimidad de sus miembros presentes, esta Comisión Disciplinaria concuerda que el objeto del presente proceso, se centra en si estamos en presencia de una hipótesis de alineación indebida, tal como lo preceptúa el articulo 35 del Reglamento de la Copa AUF Uruguay.

Es contundente y meridianamente claro, como lo define el articulo 35 Literal 8 del Reglamento de la Copa AUF Uruguay, "la actuación en un partido de la competición de un futbolista que no forme parte de la Lista de Inscripción de jugadores de la correspondiente fase" es ALINEACIÓN INDEBIDA.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo preceptuado por el art. 35 del Reglamento de la Copa AUF Uruguay, la Comisión Disciplinaria FALLA:

Eliminar al Club Social y Deportivo Villa Española de la competición de la Copa AUF Uruguay, clasificando a la siguiente fase el Club Quilmes de la cuidad de Florida.

