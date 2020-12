Contratista de Pereira dijo como se dio la muerte del jugador en la Laguna del Penitente

Fútbol uruguayo

"Han sido 48 horas muy difíciles", aseguró Martín Del Campo, contratista del jugador fallecido Maximiliano Pereira en la Laguna del Penitente, en una entrevista con el programa cien por ciento deportes en la Sport890.

Del Campo dijo que hace tres años que representa a Pereira y se refirió a cómo se enteró de la triste noticia: "El jueves de noche hablé con él, porque tenía un pie y medio en el Manta de Ecuador". "El sábado me confirman que el pase estaba hecho. Llegó a mí casa un amigo y decidimos llamar a Maxi. A eso de las 18:30 horas Agustina (pareja del jugador) me contó lo que pasó y no lo podía creer", agregó.

"Con el pasar de las horas no perdí contacto con su señora. Hice llamados por algunos vínculos que tengo en Minas para indagar un poquito porque, la verdad, poca gente sabía lo que pasó. Me interesó saber las declaraciones de los testigos presenciales", recalcó el representante.

Del Campo aseguró que no se trató de un accidente por haberse "querido sacar una foto o porque saltó de una roca a otra. Agustina me lo relató y Maxi no tuvo ningún accidente. El tema es que él no sabía nadar".

"No hacía mucho calor y él le decía a la mujer que se quería meter en el agua. Ella le dijo que no porque no sabía nadar. Se metió caminado. Maxi salió cuando se zambulló, luego se volvió a sumergir y se dio todo esto", expresó.

Por último, Del Campo hablará con los directivos de la Mutual para poder conseguir un apoyo económico a la mujer del futbolista ya que está con un embarazo de dos meses.

