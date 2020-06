Fútbol Internacional

Conmebol: “El modelo de jugar la Libertadores en un solo país no lo hemos evaluado”

Gonzalo Belloso, director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), volvió a manifestarse en contra de la idea de disputar lo que resta de la Copa Libertadores en una sede única, una iniciativa que propuso, entre otros, el candidato frenteamplista para la Intendencia de Montevideo Álvaro Villar.

“No tenemos ningún plan B para el futuro, aunque todo esto lo decimos hoy. Esto puede variar y hay que tomar alguna decisión. Si un equipo quiere cambiar de sede porque su ciudad está complicada, se verá”, explicó Belloso al programa argentino Fútbol 910, de Radio La Red.

“Estamos evaluando, cuando se pueda, volver con el modelo original del torneo. Hay que terminar la fase de grupos de la misma manera porque de lo contrario no tendría equidad deportiva. Después pensamos en jugarlo ida y vuelta. Tenemos la suerte de poder estirar el torneo si no termina en noviembre. No hay apremios en cuanto a las fechas y puede terminar en enero. El hecho de que el torneo sea anual nos permite compactar el de 2021 y cumplir con el calendario que tenemos”, argumentó.

“Ese modelo de ir a un lugar de Sudamérica no lo hemos evaluado. Es muy complicado y prácticamente es como organizar una Copa América. Es muy difícil llevar 32 equipos a una sede. No sé qué ciudad soportaría eso con 32 hoteles, canchas de entrenamiento y la cantidad de partidos que se puedan jugar en los mismos terrenos. Toda la logística e infraestructura para una Copa América se organiza en dos años”, explicó.

Belloso cree que para la UEFA “es más fácil” esa solución en Europa “porque están están en el tramo final de los torneos, por lo que es mucho más fácil ordenar de octavos de final en adelante”. “Nosotros queremos respetar nuestros compromisos con la gente que nos apoyó en los derechos (televisivos) y en la cantidad de partidos. Nos gusta y nos interesa nuestro formato, que es atractivo y viene creciendo en rating y en cantidad de gente que va a las canchas”, sostuvo.

“Tenemos todo listo y muchas expectativas en que se pueda volver en setiembre. Por datos que tenemos de algunos infectólogos, en agosto nuestro continente estaría en situación muy buena y ya podrían comenzar algunos torneos nacionales. Sería importante que los 10 países estuvieran compitiendo”, dijo.

“Nuestra idea es competir en setiembre, pero falta mucho y todos los días cambia la situación. Vamos a trabajar con las asociaciones y no vamos a hacer nada que complique la salud o que arriesgue la situación de la familia del fútbol”, manifestó.

“Si la Libertadores tiene que terminar el 30 de enero no habrá ningún problema. Hay que pensar también en los torneos locales. No podemos jugar solamente la copa y debemos coordinar con las asociaciones los calendarios. El calendario debe tener un orden y tendremos que trabajarlo con las asociaciones. El del año que viene habrá que compactarlo”, concluyó.

