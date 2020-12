Confirman la suspensión definitiva de los Sudamericanos sub-17 y sub-20 de 2021

Fútbol Internacional

“La Federación Colombiana de Fútbol anuncia que el Sudamericano Sub-20 que se iba a diputar en nuestro país en febrero de 2021, se cancela por disposición de la FIFA y la CONMEBOL a causa de los contratiempos que ha vivido el mundo por el Covid-19”, informó la entidad mediante un comunicado.

“El campeonato iba a contar con cuatro sedes: Armenia, Manizales, Pereira e Ibagué. La FCF espera que este compromiso se pueda reprogramar en el futuro, pero en este momento debe primar la salud y el bienestar. Por ahora, lo más importante es atender las recomendaciones brindadas por los gobiernos nacionales para contener la propagación del virus”, añade la misiva.

“Adicionalmente, informamos que el Campeonato Sudamericano Sub-17 también fue cancelado. La FCF está a la espera de mayor información por parte de la FIFA y CONMEBOL sobre la organización de las Copas Mundiales y los Campeonatos Sudamericanos”, concluye la FCF.

El martes la FIFA decidió posponer hasta 2023 los Mundiales masculinos sub-17 y sub-20 que estaban previstos para 2021, tal como ya había hecho con las competiciones femeninas. Horas antes la Conmebol había postergado de febrero a junio el Sudamericano sub-20, que estaba en suspenso, pero al oficializarse que no habrá Mundial entendió innecesario organizar dos certámenes continentales que no iban a ser clasificatorios a Copas del Mundo.

Esto significa que los nacidos en 2001 y 2002 se perderán la posibilidad de competir a nivel sub-20. En el caso de Uruguay, algunos de los jugadores más destacados son el ex Rentistas Cristian Olivera y el ex Danubio Juan Manuel Gutiérrez, hoy en Almería, o el delantero de River Plate Matías Arezo, todos nacidos en 2002. Tampoco podrá jugar en la próxima sub-20 el ex Peñarol Facundo Pellistri, nacido en 2001 y actualmente en el Manchester United.

