Concachampions: Lodeiro anotó un doblete de penal en la final de ida frente a Pumas

Nicolás Lodeiro convirtió dos goles de penal y rescató un empate 2-2 para el Seattle Sounders ante Pumas UNAM, en el duelo de ida de la final de la Concacaf Champions League.

El partido, bajo una lluvia torrencial en la primera mitad, fue de lucha en los primeros 25 minutos, ambos equipos con actitud ofensiva, pero con pocas llegadas de peligro al área rival.

A los 38 minutos del primer tiempo, Juan Dinenno fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. El argentino se encargó y falló el disparo, pero Frei se había movido antes y en la repetición del tiro el argentino le dio ventaja a los mexicanos.

La segunda parte arrancó de la mejor manera para Pumas, el joven Jesús Rivas, le puso un pase a Dinenno, quien se sacudió la marca de Yeimar Gínez y de cabeza puso el 2-0, en el 48'.

Los estadounidenses descontaron con un penal bien cobrado en el 73' por Lodeiro tras una mano, al tiempo que en el 90+9' volvió a vencer a Talavera para decretar el valioso empate.

El partido de vuelta de la final se jugará el próximo miércoles 4 en Seattle y el campeón representará a la Concacaf en el Mundial de clubes.

