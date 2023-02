Con Lodeiro como modelo, los Sounders le dedicaron una camiseta a Bruce Lee y su legado

Seattle Sounders, el equipo en el que milita el uruguayo Nicolás Lodeiro, debutará en la Major League Soccer el 26 de febrero recibiendo al Colorado Rapids, y lucirá como siempre su casaca verde con pantalón azul.

Para este 2023 la novedad pasará por la casaca de alternativa, en la que prevalece el rojo con relieves y vivos negros y amarillos para homenajear a Brucee Lee y su última película de renombre mundial: Enter the Dragon.

En julio de este año se cumplirán 50 años del fallecimiento del legendario artista marcial, actor, filósofo, escritor y cineasta nacido en Hong Kong. Murió con apenas 32 años y el club lo homenajeará por sus raíces en Seattle.

