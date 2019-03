Comienzan los Juegos Sudamericanos de Playa con Mauricio Vieyto como abanderado celeste

Más deportes

Este jueves dará inicio la tercera edición de los Juegos Sudamericanos de Playa que se realizarán en Rosario, Argentina y contará con la presencia de 57 deportistas reaprtidos en once disciplinas.

Una de las novedades vinculada a los celestes es que se designó a Mauricio Vieyto del voleibol playa como abanderado de la delegación, en sustitución de Dolores Moreira que por una dolencia en su espalda no participará en la justa.

Vieyto fue medallista de plata junto a Marco Cairús en los pasados Juegos Odesur de Cochabamba en 2018 y la dupla llega a la cita tras haber ganado una etapa del Circuito Sudamericano realizada en Lima, Perú.

"Es algo inesperado y que me llena de felicidad", comentó el "Colo" a FútbolUy: "cuando me avisaron no entendía nada. Me llegó un mensaje de Julio Pérez (integrante del directorio del COU y vinculado al voleibol) felicitándome y diciendo que había sido designado. No lo podía creer".

En una primera instancia Dolores Moreira iba a ser la encargada de encabezar el desfile en la ceremonia de apertura, pero una lesión rebelde hizo que optara por no participar de la misma y eso llevó a la elección de Vieyto: "le mando los mejores deseos a Lola que es una referente de todos y ahora a tomar con la máxima responsabilidad esta posibilidad".

"No voy a Rosario por que tuve una molestia en la espalda en el Sudamericano de Perú y pensando en que mi gran objetivo del año es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 decidí bajarme. Más teniendo en cuenta también que ya tuve un antecedente hace unos años con la espalda que me dejó sin navegar unos meses", explicó Dolores Moreira en tanto.

Arranca la acción

En la primera jornada de actividades nuestros compatriotas tendrán actividad en voleibol, maculino y femenino, rugby playa y triatlón.

En voleibol playa las duplas celestes las conforman Marco Cairus y Mauricio Vieyto, Gastón Baldi y Hans Hannibal, Lía Fortunatti y Camila Bausero, junto a Catalina Simón y Silvana Hernández.

En triatlón harán lo propio Bruno Perillo y Federico Scarabino en la modalidad sprint, mientras que el plantel de rugby playa esta integrado por: Francisco Bartorelli, Agustin Conserva. Rodrigo Cuello, Martin Darracq, Javier Fernandez, Santiago Gervaz, Federico Jodal, Juan Nicola, Tomas Pollio y Mateo Revello