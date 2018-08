Colón: "Estoy en un club que le abre las puertas a los uruguayos", dijo Gonzalo Bueno

Fútbol Internacional

"La expectativa es llegar lo mas alto en la Sudamericana, pero el torneo local es muy competitivo y no se puede dar ventajas", dijo el "Zorrito".

El ex tricolor Gonzalo Bueno arregló su continuidad en Colón de Santa Fé, un club que consideró: "le abre siempre la puerta a los jugadores uruguayos".

Bueno, en charla con la radio 96.7 de aquel país contó: "fueron varios días de mucho ida y vuelta, le pedimos un tiempo de espera a Colón para definir la situación. Después se acordaron los números para terminar de acordar mi llegada".

"Me recibieron muy bien", aseguró el "Zorrito" que agregó: "me siento cómodo más allá de que llegué hace pocas horas. Tengo el visto bueno del entrenador y eso es muy importante a la hora de jugar. Es bueno que sea un club que le abre las puertas a los uruguayos".

Al ser consultado sobre sus características mencionó: "me siento mas cómodo por izquierda, llegué a jugar de segunda punta detrás del 9 y me adapté. Pero naturalmente juego por izquierda, por la banda para desbordar y asistir. Al principio me costaba la marca, pero en nacional en un esquema de 4-4-2 jugaba por izquierda y hacia el ida y vuelta".

Y finalizó hablando de los objetivos que se marca el equipo: "la expectativa es llegar lo mas alto en la Sudamericana, pero el torneo local es muy competitivo y no se puede dar ventajas. Además está la Copa Argentina, así que hay mucha competencia y eso es bueno para tener la chance de jugar".

