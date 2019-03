Colombia: Árbitros denuncian acoso sexual de Óscar Julián Ruiz, hoy miembro de Conmebol

Fútbol Internacional

“Me pedía que tuviera relaciones con él, me decía cosas morbosas”, contó un ex juez que rechazó los pedidos de Ruiz y vio trunca su carrera.

Óscar Julián Ruíz fue uno de los árbitros colombianos más importantes de la historia y también se ubica entre los destacados del continente. Con 57 encuentros pitados es el que más dirigió en la Copa Libertadores, torneo que lo vio impartir justicia en las finales de 2003, 2007 y 2010. En su currículum figuran seis partidos de tres Copas del Mundo y decenas de compromisos importantes de Copa Libertadores.

El nacido en Villavicencio en noviembre de 1969 integra la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y su nombre se vio manchado este martes por una acusación de un ex árbitro que, según dice, no llegó más lejos en su carrera por negarse a acceder a los pedidos sexuales de Ruiz.

“Con Óscar Julián Ruiz fueron varios episodios de acoso. El más grave fue en una pretemporada en un pasillo. Se me acercó y me mandó la mano, se la quité, y me retiré con impotencia (...) Inicialmente me hacía insinuaciones, siempre quería tener contacto físico, me decía que probara algo nuevo, que con él lo iba a tener todo. Nunca accedí a sus pretensiones”, narró a Radio W de Colombia Harold Perilla, un ex árbitro que tuvo una corta carrera internacional y que ya no pita desde mediados de 2018,

Perilla presentó su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación “por acoso sexual”. “Óscar Julián Ruiz me acosó, me pedía que tuviera relaciones con él y me decía cosas morbosas. En alguna temporada intentó tocarme los testículos y la cola”, recordó, y disparó también contra Imer Machado, quien fue internacional entre 2005 y 2016 y que hoy se encarga de la Comisión Técnica Arbitral de Colombia.

“Machado me hizo bullying, me ponía apodos y me tocaba la cola y los testículos. Trataba de desprestigiar mi trabajo porque éramos competencia. Hoy lo tengo denunciado penalmente. De Imer tengo miles de experiencias de ese tipo y tengo varios testigos”, añadió Perilla.

El ex árbitro Julián Mejía también se refirió a Ruiz: “Me invitó a la casa para ver una final de la Champions League y de un momento a otro empezó a tocarme la pierna. Le dije que me respetara, se puso de pie y desde ese momento cambió conmigo. Desde ese momento no volví a dirigir como lo venía haciendo antes”, lamentó en declaraciones que recoge Marca Colombia.