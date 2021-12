Colombia: Amenazan a jugadores de Llaneros por dejarse ganar en la última fecha

Llaneros, equipo de la segunda división del fútbol colombiano, denunció este miércoles amenazas de muerte contra sus jugadores, involucrados en un escándalo por haber permitido, aparentemente, que el Unión Magdalena les marcaran un gol el sábado en el minuto 96 con el que ascendieron a Primera.

"En representación de Llaneros Fútbol Club hemos presentado ante la Fiscalía General de la Nación acciones penales para que se investiguen las graves amenazas contra la vida de los jugadores", expresó el abogado de Llaneros, David Benavides.

El Unión Magdalena remontó en su visita a Villavicencio, con goles en los minutos 95 y 96, un 1-0 en contra con tantos de Ethan González y Jonathan Segura y regresó a primera división a expensas del Fortaleza, que perdió 1-2 con el Bogotá Fútbol Club. Llegaron a 11 puntos, uno más que Fortaleza.

Sin embargo, las imágenes de los goles dieron vuelta al mundo y abrieron una polémica e indignación entre los colombianos porque los jugadores de Llaneros se quedaron prácticamente parados y permitieron que los atacantes de Unión convirtieran sin problemas.

Union Magdalena needed to win the last game of the season to promote to the Colombian first division



They're 1-0 down, have a look at what happens in the 90+5 and 90+6 min ??



And yet there are people out here calling F1 corrupt ??pic.twitter.com/ZXnPvHiMio