Colo Colo: Delantero Gabriel Costa no recibe seguro de cesantía: "es una dura situación"

"No estoy recibiendo el seguro de cesantía y el alquiler lo pago de mi bolsillo", dijo el goleador uruguayo nacionalizado peruano.

El delantero uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, está pasando un difícil momento económico en tierras trasandinas, luego que confirmara que no está cobrando el seguro de cesantía en tiempos de la paralización de actividad por la crisis sanitaria.

Costa, que ya estuvo convocado por Ricardo Gareca en la selección peruana y que se desempeña en Colo Colo, quedó fuera del beneficio labora, luego que el club decidiera acogerse a la "Ley de Protección del Empleo" de aquel país, tras no llegar a acuerdo con el plantel por la rebaja de salarios.

"Sí, es verdad, no me están pagando. ¿Por qué? Ni yo sé cuál es el problema", dijo el jugador de 30 años surgido en las canteras de Rocha.



"No estoy recibiendo el seguro de cesantía y el alquiler lo pago de mi bolsillo", dijo sobre su domicilio de residencia en Chile.

Los argentinos Nicolás Blandi y Pablo Mouche, también transitan por el mismo camino: "está dura la situación. Tampoco sabemos cuándo arrancará el fútbol. Habrá que esperar..."

