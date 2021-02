Clausura: Rentistas y Peñarol están igualando sin goles en el Complejo del Bicho Colorado

El partido arrancó de movida con una situación de peligro para el equipo de Mauricio Larriera. ¿Cómo se dio? Facundo Torres agarró la pelota y sacó un potente remate, de media distancia, que obligó a una buena tapada de Yonatan Irrazabal.

Rentistas no se quedó atrás. Tras un tiro de esquina, la defensa de Peñarol no la pudo sacar, le quedó a Villalba, quien ensayó una buena pisada en el área y disparó para que la bocha no se fuera muy lejos del travesaño de Kevin Dawson.

El recurso de tirar de media distancia se convirtió en un abuso, por parte, de ambos equipos. Casi no pisaron las áreas y optaron por esta posibilidad para inquietar a los arqueros. Aunque pocas veces resultó efectivo.

Peñarol, después de un largo tiempo, volvió a probar a Irrazabal y fue a través de un tiro libre de Joaquín Piquerez. Pero en la siguiente acción se dio una de las mejores llegadas de la primera parte para Rentistas.

Gonzalo Vega dejó pagando a Giovanni González, quien ni siquiera pudo hacerle falta. El 7 bravo del "Bicho Colorado" le metió un estupendo pase a Renato César para que se metiera en el área y enfrentó a Kevin Dawson. Aunque el portero mantuvo el cero en su arco.

Agustín Álvarez Martínez tuvo las dos mejores aproximaciones del carbonero. La primera fue una pelota que peleó Matías Britos, le quedó al juvenil que remató y contuvo muy bien el arquero. La segunda: contragolpe comandado por Torres, se la jugó a Britos, quien la dejó pasar para que Álvarez Martínez quedara mano a mano con Irrazabal y el portero se la sacó.