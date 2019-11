Clausura: Plaza Colonia ganó 1-0 en su visita a Rampla y se afianza en zona de copas

Plaza Colonia logró un importante triunfo en el Estadio Olímpico ante el ya descendido Rampla Juniors y sigue soñando con volver a jugar una copa internacional.

El dueño de casa fue el que asumió la iniciativa desde el arranque con una inofensiva tenencia de pelota. Si bien la manejó de forma prolija con Juan Albín como eje, careció de profundidad y casi no remató al arco en la primera mitad.

La única chance clara de todo el primer tiempo llegó recién a los 36 minutos y la generó Rampla Juniors. El zaguero Matías Soto sorprendió sumándose al ataque y puso un pase profundo a espalda de la defensa rival para Santiago Gáspari, pero el arquero Nicolás Guirín tapó el mano a mano.

Del otro lado Plaza Colonia se limitó a defenderse con un marcado 4-4-2, no recuperó la pelota en la mitad de la cancha y casi no pudo contragolpear, por lo que no generó peligro.

En un minuto del complemento hizo más el cuadro visitante que en toda la primera etapa. Primero Nicolás Dibble estrelló un disparo en el caño y tras un córner fue Federico Pérez el que intentó de chilena, pero despejó el arquero Silvio Samurio.

Luego, aprovechando el viento a favor, fue Rampla el que estuvo más cerca. Johnny Galli sacudió a Guirín a distancia, Claudio Servetti probó con un bombazo que dio en el travesaño y un zurdazo de Soto pasó a pocos centímetros.

Plaza avisó con un contragolpe de Agustín Miranda que tapó Samurio y a los 85' abrió el score. Miranda llegó al fondo por izquierda, Samurio contuvo el remate de Waterman y en el rebote la tocó al arco vacío Elías Umeres.

Fue el golpe de nocaut para el ya descendido Rampla, que no volvió a llegar. Pudo aumentar el patablanca con un contragolpe de Leandro Suhr que evitó el arquero local. Plaza volvió a ganar y se afianza en zona de Copa Sudamericana.