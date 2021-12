Clausura: Lo que se juega cada equipo en la última fecha y las posibilidades de todos

Fútbol uruguayo

SÁBADO 4

PEÑAROL-SUD AMÉRICA

Campeón del Siglo, 17 horas

Peñarol está a dos triunfos del Campeonato Uruguayo. Sabe que si gana este sábado asegurará el Clausura y la Anual, y en ese caso jugará una semifinal el martes 7 con Plaza Colonia para abrochar el título. Si empata y además Nacional gana, los carboneros quedarán segundos en la Anual y los tricolores primeros, por lo que avanzarán directamente a las finales. Además, en ese caso se jugaría una final del Clausura entre los grandes.

Sud América está obligado a ganar y no depende de sí mismo para mantener la categoría. Además de sumar de a tres en el Campeón del Siglo, los buzones necesitan que Boston River no le gane a Deportivo Maldonado en Las Piedras y que Progreso logre el triunfo frente a City Torque.

NACIONAL-RIVER PLATE

Gran Parque Central, 17 horas

Más allá de existe la posibilidad de empatar su partido ante River Plate y esperar una derrota de Peñarol para quedar igualados en la Anual y jugar un partido de desempate, Nacional sabe que debe ganar y esperar una mano de la IASA. En la Anual está un punto debajo de los mirasoles y en el Clausura a dos. Además, sabe que si no suma al menos un empate podría perder el segundo puesto de la Anual, siempre y cuando Plaza Colonia derrote a Rentistas. Ese segundo puesto podría darle el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, siempre y cuando después Peñarol le gane la semifinal a Plaza Colonia. De haber finales, serán los finalistas los dos clasificados y el Bolso deberá conformarse con ir a la fase previa.

River Plate, por su parte, está casi clasificado a la Copa Sudamericana. Tiene una ventaja de tres puntos y siete goles respecto a Fénix, que visitará a Wanderers.

WANDERERS-FÉNIX

Parque Viera, 17 horas

Los bohemios ya están clasificados a la Copa Sudamericana y no tienen chances de llegar a la Libertadores. Mantienen una remota posibilidad de forzar un desempate por el Torneo Clausura ante Peñarol. Para eso tienen que ganar y, además, esperar que Peñarol pierda con Sud América y que Nacional no gane contra River Plate.

Fénix, por su parte, tiene que golear y esperar una derrota de River Plate, de forma tal que entre su triunfo y la derrota de los darseneros sumen una diferencia de siete.

RENTISTAS-PLAZA COLONIA

Parque Capurro, 17 horas

Rentistas ya está salvado del descenso y hoy tiene el peor puntaje acumulado de los equipos que ya saben que jugarán la temporada 2022.

Plaza Colonia, cuya presencia en la Copa Libertadores ya está asegurada, pretende llegar al segundo puesto de la Anual para asegurar el boleto a la fase de grupos. Para eso debe ganar y esperar que Nacional pierda con River Plate. Aún si no se le diera por esa vía, sabe que ganando la semifinal del martes 7 clasificará a la final del Campeonato Uruguayo y también a la fase de grupos de la Libertadores junto al otro finalista.

CITY TORQUE-PROGRESO

Estadio Centenario, 17 horas

Montevideo City Torque está cuarto en la Tabla Anual y, ya sin chances de ser tercero, sabe que ganando asegurará esa posición, por lo que jugaría la Copa Libertadores por primera vez. También podría ser cuarto si empata y además Cerro Largo le gana por uno o dos goles a Villa Española el domingo de mañana, ya con resultados vistos. Si pierde, necesitará que los arachanes no sumen de a tres para mantener la cuarta plaza.

Progreso hoy está fuera de la zona de descenso y es el único de los que pelea por la permanencia que depende de sí mismo; sabe que si gana, zafa de volver a la Segunda División Profesional. También es el único que aún perdiendo podría salvarse, dentro de una combinación de resultados muy amplia. Si pierde o empata, necesita que no ganen ni Sud América ni Boston River. En el caso de perder, y si además no gana Sud América, podría terminar igualado con Boston River, por lo que jugarían dos finales por la permanencia.

BOSTON RIVER-DEPORTIVO MALDONADO

Parque Artigas, 17 horas

Boston River tiene que ganar y esperar que no lo haga Progreso, o al menos empatar y esperar que Progreso pierda con Torque y que Sud América no le gane a Peñarol. Si pierde, no hay combinación que lo salve de irse a la B.

Deportivo Maldonado ya está salvado del descenso y en la Anual está apenas un punto por encima de Rentistas, que es el que empezará último en la próxima temporada en la tabla de promedios.

DOMINGO 5

VILLA ESPAÑOLA-CERRO LARGO

Estadio Obdulio Varela, 9:45 horas

Ante un rival que hace rato descendió, Cerro Largo llegará a jugar con resultados vistos y esperando una mano de Progreso para volver a jugar la Libertadores. Si Torque empata con los gauchos el sábado, el equipo arachán deberá ganar por más de dos goles para trepar al cuarto puesto de la Anual y clasificar a la fase 1 de la Copa Libertadores. Si Torque pierde, le alcanzará al cuadro de Danielo Núñez con un triunfo simple. Si no llega a la cuarta posición de la Anual, ya tiene asegurada la participación en la Sudamericana.

CERRITO-LIVERPOOL

Estadio Franzini, 21:15 horas

Es el único partido en el que ninguno se jugará nada. Cerrito buscará sumar para no tener problemas con la permanencia en 2022 y Liverpool ya está clasificado a la Sudamericana.

CLAUSURA

Peñarol 29

Nacional 27

Wanderers 26

TABLA ANUAL

Peñarol 57 (+26)

Nacional 56 (+15)

Plaza Colonia 53 (+14)

City Torque 47 (+13)

Cerro Largo 45 (+1)

Wanderers 43 (+1)

Liverpool 42 (+15)

River Plate 42 (+5)

Fénix 39 (-2)

Cerrito 37 (-4)

Progreso 36 (-7)

Boston River 33 (-7)

Deportivo Maldonado 31 (-15)

Sud América 31 (-17)

Rentistas 30 (-14)

Villa Española 14 (-34)

TABLA DE PROMEDIOS

Progreso 1.121 (74/66)

Boston River 1.106 (73/66)

Sud América 1.069 (31/29)

Villa Española 0.483 (14/29)

