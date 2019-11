Clausura: Fénix y Cerro Largo empataron 1-1 en el Parque Capurro por la fecha 11

Durante los primeros 15 minutos Fénix se mostró más sólido e incisivo Tal es así que la gran figura de Cerro Largo fue su arquero Washington Aguerre.

El ex portero de Peñarol tuvo dos muy buenas tapadas. Aunque a los 15' no pudo evitar el tanto de Maximiliano Pérez. Los dirigidos por Juan Ramón Carrasco no bajaron el ritmo y continuaron llegando en el área Arachán.

No obstante, en una jugada aislada Víctor Dorrego levantó un gran centro y apareció Martín Ferreira para establecer el 1-1. Sin dudas, mentiroso porque el local era mucho más.

A los 37' Matías Telechea tomó la pelota, vio que no tenía pase y sacó un excelente remate que obligó a una buena atajada del arquero de Fénix Francisco Casanova.

La última de la primera parte fue de Fénix. Pérez tiró y se encontró con la figura de Aguerre. De esta manera, terminó la primera parte donde el local mereció irse con ventaja.

En el complemento Fénix no mantuvo el ritmo y el visitante emparejo el trámite. Una de las más claras fue un remate de Alberto Assis, pero el portero Casanova contuvo de forma magistral.

A todo esto, el resultado terminó siendo justo. Cerro Largo sumó un punto que le sirve para mantenerse en zona de Copa Libertadores, mientras que Fénix buscaba una victoria para poder afianzarse en puestos de clasificación a copas internacionales.