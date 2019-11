Clausura: “Cumplimos el objetivo de evitar del descenso y vamos por una copa”, dijo Waller

Fútbol uruguayo

Plaza Colonia venció 4-1 a Defensor Sporting en el Parque Prandi. De esta manera, el conjunto Pata Blanca cumplió el gran objetivo de la temporada: salvarse del descenso.

Cabe destacar que la gran figura del juego fue Facundo Waller, quien convirtió tres goles. El ex Nacional habló con cien por ciento deportes, en la Sport890, y se refirió a su primer hat-trick como profesional: "Fue la primera vez que hago tres goles" y añadió que "le tengo que agradecer a Cecilio Waterman porque me cedió el penal para que me pudiera llevar la pelota. Ahí vez lo fuerte que es el grupo".

Con esta victoria "cumplimos el objetivo de evitar el descenso y ahora vamos por acceder una copa internacional", afirmó Waller.

La primera parte de la temporada de Plaza Colonia no fue para nada buena. Waller habló sobre esto: "El Apertura fue flojo. Pero repuntamos en el Intermedio y Clausura. ¿Y la razón? El grupo de puta madre que tenemos".

Waller, de 22 años, afirmó que está "contento con el presente en el club", pero confirmó que uno de sus próximos objetivos personales es "poder salir a otro equipo más importante".

Por último, Waller tiene edad para formar parte de la selección uruguaya sub-23 que jugará en el Torneo Preolímpico en enero del 2020. "Estoy en edad para jugar ese torneo, pero estoy pensando más en poder terminar de la mejor manera en Plaza Colonia", dijo el autor de tres goles con Defensor Sporting.