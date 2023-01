Fútbol uruguayo

Claudia Umpiérrez se retiró: “No me siento respetada como profesional ni como persona”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Claudia Umpiérrez se retiró del arbitraje luego de dos décadas de carrera. La jueza de 40 años, internacional desde 2010, se recuperó de una lesión de ligamentos cruzados y estaba pronta para volver a dirigir, pero no fue convocada a la pretemporada como el resto de sus colegas e interpretó el mensaje: no la querían más. De hecho, nadie la llamó en el último año y medio.



Este martes, a 14 años de su debut como internacional, la abogada escribió una carta en su cuenta de Instagram explicando sus motivos, y lamentando que pese a “haber entrenado duro para volver” con el objetivo de retirarse “en la cancha”, otra vez le demostraron que “no están dadas las condiciones para ello”.

“No me siento respetada como profesional ni como persona y he dejado de sentirme parte de este colectivo, del cual tiempo atrás supe sentirme orgullosa”, añadió la jueza que en marzo de 2021 fue bajada de una Copa Libertadores femenina por un sumario que, meses después, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anuló.

Las elecciones de diciembre de 2020 en la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) marcaron un quiebre. Umpiérrez perdió por cinco votos con Yimmy Álvarez y para 2021 fueron bajados de categoría casi todos los que integraban la lista opositora al actual oficialismo.

“Los últimos tres años han sido duros, cargados de momentos tristes, personales y profesionales, pero también han sido de crecimiento personal y de desarrollo profesional en otras áreas de mi vida. Hoy decido priorizarme y seguir en los lugares que me hacen feliz, donde siento que puedo progresar y crecer y sobre todo donde puedo hacerlo en un clima de respeto y compañerismo”, añadió.

“Por ello he decidido dar un paso al costado, ponerle punto final a mi carrera, porque ya no soy feliz siendo parte del mundo del arbitraje y ese es mi límite. Los hechos ocurridos en los últimos años han sido desmotivantes para mí y para otros tantos que no se animan a manifestarse y permanecen en silencio”, agregó.

Dijo ser “consciente sobre el lado de la vida” en el que quiere estar, y considera que “ese lado de la vida hoy no coincide con el de las actuales autoridades de la AUF y del Colegio de Árbitros”, además de asegurar que “ya no vale la pena luchar por lo que el colectivo arbitral ha resignado, aceptado y tolerado como normal”.

“Se ha normalizado la incapacidad, la falta de trabajo, y el llegar por amiguismos y no por méritos propios. Todo eso está muy lejos de la realidad del profesionalismo que siempre aspiré para el arbitraje en mi país”, añadió, y deseó suerte a sus compañeros “que no son parte del club de amigos”, además de recordarles a los demás que “ser indiferente ante las injusticias y mantenerse en silencio los convierte en uno de ellos”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy