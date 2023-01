Claudia Umpiérrez: por qué no dirige y sus problemas con el Colegio de Árbitros

Fútbol uruguayo

“Ya estoy bien, entrenando, pero no arranqué la pretemporada porque no me invitaron”, contó la árbitra internacional.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Claudia Umpiérrez, árbitra de fútbol, dialogó con 100% deporte de Radio Sport 890 sobre su no citación a la pretemporada para el 2023, sus problemas con el Colegio de Árbitros y todo el proceso de recuperación luego de sus dos operaciones de rodilla.

Aseguró que está “mejorando de la operación de rodilla”. “Ya estoy bien, entrenando, pero no arranqué la pretemporada porque no me invitaron”, añadió. Este miércoles compartió la foto de la pretemporada de los árbitros y escribió: “UPS, se olvidaron de mí”.

“Me dieron el alta médica el 21 de diciembre y se lo comuniqué al médico del Colegio de Árbitros, que es el único que ha estado en contacto conmigo. Nadie más se puso en contacto en el último año y medio para ver cómo estaba y cómo marchaba mi lesión”, ahondó.

“El médico me dijo ‘nos vemos en enero’ y fue la última comunicación que tuve. Ahora me enteré que había pretemporada y están todos menos yo. Me sorprendió negativamente”, dijo. “Ya estoy habilitada, pero no tengo el alta física porque no hice la prueba. Con el alta médica ya puedo integrarme a los entrenamientos”, comentó.

“Hay cosas que no cambian con el paso del tiempo. Comuniqué las cosas como tenía que hacerlo, por la vía formal. Me pasaron el listado y soy la única que no está; árbitros nuevos sí están”, dijo, y agregó que no tiene relación con nadie de la Comisión de Árbitros.

“Me operé dos veces de una lesión que me dijeron que era de ocho meses. Todo eso fue de mi cuenta después de que el Banco de Seguros no podía cubrirme”, contó. “En medio de este proceso perdí un embarazo, fue un año muy duro y este año estaba trabajando en volver, pero desmotiva”, siguió.

“No sé por qué me marginaron, capaz que se olvidaron”, apuntó. “Hay entrenamientos que yo puedo hacer, pero en ningún momento se me convocó”, aseveró. “Las diferencias” con el Colegio de Árbitros “las tuve, las dije públicamente y pienso exactamente lo mismo, pero por una pretemporada no voy a cambiar. No cambié por un Mundial, que me dijeron que si quería ir me tenía que sentar con [Marcelo] De León y [Ignacio] Alonso. No me voy a sentar con nadie para conseguir las cosas”.

Afirmó que “el año pasado hubo árbitros que no arbitraban hacía un año y medio por lesión e igualmente les dieron partidos”. “Yo seguro voy a tener que dar la prueba física, pero esta semana no hay profesores porque están en la pretemporada”, indicó.

“Me motiva porque yo amo arbitrar, pero todo esto me cansó”, dijo, y apuntó: “Hay valores y principios que no se negocian. La política no puede meterse en el arbitraje porque después puede haber suspicacia. Pero no me voy a callar porque es lo que pienso”.

“Si me tengo que sentar para pedir disculpas por decir la verdad, no lo voy a hacer. Me presenté a las elecciones en 2020, si todavía están enojados porque casi gané, imaginate lo que hubiese sido si ganaba. Me arrepiento de haber intentado ser presidenta del gremio e intentar trasparentar y tener una imagen mejor. Pero los árbitros tienen lo que se merecen”, contó.

“Hasta el día de hoy están viendo las consecuencias la gente que se manifestó”, comentó, y finalizó: “Hay gente que por tener poder se cree impune y puede hacer lo que quiera con las carreras”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy