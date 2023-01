Clásicos: Posiciones encontradas entre Peñarol y Nacional respecto a dónde jugarlos

Fútbol uruguayo

El sorteo del fixture del Campeonato Uruguayo puso al clásico en la novena fecha y ya genera incertidumbre respecto a dónde se jugará. Peñarol será local en el Torneo Apertura y Nacional en el Clausura, pero hoy no depende de ellos la elección del escenario.

Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, contó al programa Último al arco de Sport 890 que en un almuerzo con el presidente y el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso y Gastón Tealdi, le “dijeron que en estos días el Ejecutivo de la AUF y el Ministerio del Interior iban a comunicar que se terminaron los clásicos en los estadios de los equipos grandes”.

“Por ahora no ha pasado. Si no se concreta, Peñarol va a jugar en su estadio, como corresponde. En los clásicos en el Campeón del Siglo no hemos tenido problemas entre parcialidades, ni en la entrada ni a la salida, más allá de alguna piedra que se arroja, pero nada grave ni que no haya pasado toda la vida”, agregó.

“Mientras yo sea el presidente, jamás será Peñarol el que saque a una de las hinchadas del clásico. El día que alguien dé ese paso, le hará mucho daño al fútbol”, opinó el presidente aurinegro, quien prefiere “esperar” por el anuncio de la AUF y el Ministerio del Interior “para saber de dónde viene y si es una recomendación o una prohibición”. “Ahí evaluaremos los argumentos y nos reuniremos”, añadió.

José Fuentes, presidente de Nacional, dijo al mismo programa que la posición de su club es diferente a la de su tradicional rival, independientemente de lo que ocurra con la posible prohibición de jugar clásicos en los escenarios de los clubes.

“No queremos jugar con público visitante para volver a pasar por lo que se pasó. No queremos seguir con esta escalada de violencia”, justificó el máximo directivo tricolor.

“En el clásico del Clausura queremos jugar en el Parque sin público visitante o, como segunda opción, en el Centenario”, sostuvo, y agregó que si se juega en el Centenario “seguramente se haga un acuerdo” con Peñarol para definir las condiciones.

Por otra parte, dijo que jugar en el Gran Parque Central sin visitantes “no mueve la aguja” en materia económica “porque son 2.000 espectadores”. “En el Centenario podés vender la mitad de las localidades al visitante y hacés una diferencia grande”, comentó.

