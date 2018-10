Clásico: joven que sostuvo inflable en la Colombes es sub-15 de Uruguay y se disculpó

Fútbol uruguayo

Las fotos de algunos fanáticos de Nacional en la tribuna Colombes durante el clásico de este sábado exhibiendo elementos inflables de Peñarol que recordaban los asesinatos de los jóvenes hinchas carboneros Rodrigo Aguirre y Hernán Fioritto se viralizaron rápidamente a través de redes sociales, generando acciones y comunicados de forma inmediata.

En primera instancia el Ministerio del Interior aseguró estar analizando los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, y posteriormente Nacional repudió el hecho y se comprometió a prestar “toda la colaboración que esté al alcance de la institución para identificar rápidamente a los responsables y que sean incorporados a la lista de inhabilitados a asistir a espectáculos deportivos”.

Más tarde, uno de los hinchas que quedaron “escrachados” sosteniendo los inflables dio la cara a través de las redes sociales, se disculpó por el hecho y sorprendió por su condición de jugador de Defensor Sporting (sub-14) y de la selección uruguaya sub-15. De hecho tuvo minutos en la derrota de entre semana ante Gremio en el Complejo Celeste. En su cuenta de Instagram (que horas después borró) el futbolista Santiago Vargas escribió lo siguiente;

“Hola a todos, quiero decir algo sobre esto que me tocó pasar, pedir disculpas y poder defenderme ya que agarré el inflable sin darme cuenta de lo que tenía escrito y del mensaje que representaba, me siento muy avergonzado y triste por haberme dado cuenta a lo que se refería, mil disculpas a la hinchada de peñarol y a la familia de Rodrigo y Hernán, no fue mi intención burlarme ni mucho menos, el inflable estaba flotando y yo lo agarre sin darme cuenta, como lo agarraron más personas, perdón”.

Martín Vargas, padre del joven mediapunta violeta, explicó la situación en su perfil de Facebook y se mostró “indignado con la seguridad de Nacional” y “con los que organizan” porque “ese inflable nunca podría haber llegado a manos de Santiago”, y también se disculpó con “la familia de Peñarol y de los chicos que perdieron la vida por ser hinchas de un club”.