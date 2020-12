Fútbol uruguayo

Clásico: Tiraron pirotecnia de noche en hotel de Pocitos pero Nacional ya no estaba ahí

Faltan unas horas para que la pelotita comience a rodar en una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo: Peñarol recibirá a Nacional en el Campeón del Siglo, a partir de las 17:30 horas, por la séptima fecha del Torneo Intermedio.

No solo los jugadores quieren ser los únicos protagonistas, sino también los hinchas. Cabe destacar que no pueden ingresar al CDS por la pandemia del COVID-19. En la madrugada del domingo un grupo de personas fueron y tiraron fuegos artificiales toda la noche en el hotel Regency Way, del barrio de Pocitos.

La razón fue para que los jugadores de Nacional no descansaran de la mejor forma de cara al clásico. Los tricolores concentraban en ese lugar, pero el tema que a estas personas le salió mal esta jugada: los futbolistas ya se habían ido de ese sitio.

El directivo de Nacional Gustavo Amoza hizo referencia a este hecho a través de su cuenta de Twitter: "Ya se ve la mano de la nueva dirección dando espectáculo desde la tribuna. Vamos Nacional".

Kerstin, cómo vecino que pudo disfrutar de la pirotecnia, te digo: ya se ve la mano se la nueva dirección dando espectáculo desde la tribuna. Vamos @Nacional !! https://t.co/GrPeRcTasG — Gustavo Amoza (@AmozaGustavo) December 13, 2020

