Clásico: Nacional molesto por la designación del cuarto árbitro y un asistente

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Nacional, Álvaro Paz, se manifestó a través de Twitter en contra de la designación del primer asistente y del cuarto árbitro para el clásico del próximo sábado a las 15 horas en el Estadio Centenario. Ni Mauricio Espinosa ni Héctor Martínez lo convencen, y este jueves en el programa 100% Deporte, de Sport 890, amplió el concepto.

“A lo que siempre aspiro, y creo que a todos los hinchas de Nacional nos pasa, es que terminen los clásicos y no haya comentarios sobre los jueces. Lo ideal también para los jueces es que su tarea pase desapercibida y que sólo se hable del rendimiento de los equipos y del planteo de los técnicos”, aclaró.

“Lo escribí ayer pero ya lo había planteado internamente y lo veníamos hablando con la gente que está en contacto con el Colegio de Árbitros. Este año Espinosa estuvo en el partido contra Defensor Sporting. Sigo convencido de que expulsó bien a Brian Ocampo, pero fue una reacción ante una agresión de Mathias Suárez. Vio una cosa y no vio otra”, puntualizó.

Además, recordó la participación de Espinosa en el clásico del 12 de junio de 2005 por el Campeonato Uruguayo Especial, cuando terminaron 2-2. “Fue el clásico aquel en el que a Sebastián Viera por gritar un gol fue a agredirlo un suplente de Peñarol (Martín García) y los echó a los dos por denuncia de él, cuando simplemente lo que hizo Viera fue festejar un gol”, rememoró.

Respecto a Héctor Martínez, comentó que la molestia de los hinchas de Nacional “viene de la final del Uruguayo 2010, cuando tuvo un arbitraje extremadamente desgraciado para con Nacional”. “Desde ese momento recuerdo dos o tres partidos en los que hizo de cuarto árbitro, pero no volvió a arbitrar. Es resistido por toda la hinchada de Nacional”, aseguró.

“Tal vez el sábado tengan una actuación de 10 puntos o no inciden en nada, pero se agrega otro grado de presión a la cuaterna porque en la primera jugada que genere algún tipo de suspicacia les duplica la mochila de la presión, que de por sí es muy grande en un clásico que puede definir un campeonato (...) Había bastantes opciones como para no complicarse”, sostuvo.

Paz no mostró reparos respecto a Leodán González, el árbitro central del partido, ya que “es de los árbitros más parejos que hay hoy por hoy”. “Estuvimos revisando la estadística. No es favorable en resultados pero lo he visto arbitrar varios partidos y me parece un muy buen árbitro”, concluyó.