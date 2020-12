Clásico: Los dos relatores partidarios entienden que su club fue perjudicado por el juez

Fútbol uruguayo

Un día después del 3-2 logrado por Peñarol sobre Nacional, dos de las voces más representativas de los hinchas de los dos clubes más populares del fútbol uruguayo que se alzaron fueron las de los relatores de las dos transmisiones partidarias más escuchadas cada vez que juegan, ambas en Radio 1010 AM.

Javier Moreira, relator de Pasión Tricolor, abrió su programa con una extensa editorial apuntando a la tarea del juez Pablo Giménez y asegurando que “con un arbitraje justo se empataba o se ganaba”. “Con VAR el Cebolla Rodríguez hubiese sido expulsado. Con VAR Nacional hubiese tenido un penal a favor por mano de Formiliano y se hubiese pateado de nuevo el penal que terminó en el gol de Nahuelpán”, afirmó.

“Si nadie de Nacional quería a Giménez y pusieron a Giménez, algo mal estamos haciendo. Uno se queja porque fue un robo, pero primero está la autocrítica. ¿O vamos a esperar a que nos defiendan Ruglio, Catino o Barrera? ¡Nosotros nos tenemos que defender!”, manifestó.

“Ruglio va a hacer lo imposible para que gane su equipo y está bien. Hay cosas que vamos a denunciar como ya denunció Nacional al Ministerio del Interior y al de Salud Pública, porque ayer volvió, la provocación, el patoterismo y las malas formas. Y si este va a ser el rival que tendremos enfrente… a los dirigentes, dientes apretados y espalda con espalda a defender a Nacional”, agregó.

“Nacional perdió un campeonato en 2018 por un error grosero del línea (Miguel) Nievas. Ese había sido el último clásico oficial que nos ganaron, con un bochornoso arbitraje de Fedorczuk y el línea Nievas. Tuvieron que pasar dos años y siete clásicos oficiales para que Peñarol volviera a ganar. Y nuevamente el protagonista es el árbitro; esta vez, Pablo Giménez”, añadió Moreira, quien fue denunciado por el gremio de árbitros por sus dichos contra Giménez tras el partido que Nacional perdió ante Defensor Sporting en noviembre de 2019.

Enrique Hananía, relator de Fútbol a lo Peñarol, sorprendió al asegurar que “hubo un perjudicado por el arbitraje y ese fue Peñarol”. “Fue un despojo lo que le hicieron a Peñarol. Y a pesar de eso ganamos igual. Yo veo que hay una camada que va para un lado, pero yo voy para el otro porque miro las cosas de los dos lados”, comenzó diciendo el narrador carbonero en su programa.

“Yo juego con VAR o sin VAR, pero usarlo cuando me sirve y no usarlo cuando no me sirve, no va. O lo uso todo el partido o no lo uso. Sin VAR ganó Peñarol, con jueces que cometen aciertos y errores como en cualquier partido. Con VAR ganaba más cómodo Peñarol”, afirmó, y luego se metió en el detalle de las jugadas polémicas para uno y otro lado.

“En el primer gol de Nacional hubo offside de Ayrton Cougo y en el segundo estaba adelantado claramente Gonzalo Castro, quien se metió en campo de Peñarol antes de que empezara el segundo tiempo. Eso invalidaba los dos goles de Nacional. Y en el penal del tercer gol de Peñarol, en el peor de los casos, se podría haber tirado de nuevo”, opinó, y consideró que los tricolores no tenían razón en los penales que reclamaron.

“El ex árbitro Gustavo Siegler dijo claramente en el programa ‘Pasión’ que no hay forma ni tiempo de que Formiliano quitara la mano. Se quejan del codazo del Cebolla, que en realidad fue en disputa de la pelota golpeó y pudo ser amarilla. No es como la de Bergessio (contra Plaza Colonia) que lo vio venir y calculó. Hubo una plancha del Chori Castro (a Kagelmacher) tremenda y una reiteración de faltas sobre Facundo Torres, que los pintó de amarillo”, concluyó.

