Clásico Femenino: "Vamos a dar el máximo en la cancha por el título", dijo Lourdes Viana

Fútbol uruguayo

El clásico del fútbol femenino que se realizará el domingo en el Campeón del Siglo abre la chance para que Peñarol ganando o empatando se quede con el Clausura y por ende con el Uruguayo por tercera vez al hilo, ya que fue el mejor del Apertura y la Anual.

Lourdes Viana, una de sus referentes, lo tiene claro pero aseguró que las horas previas el plantel: "las vive con tranquilidad".

"Tenemos que confiar en el trabajo que se hizo todo el año y lo que hemos hecho en este último tiempo, siguiendo el proceso", dijo la delantera mirasol a FútbolUy.

"Estamos un poco ansiosas", reconoció, pero aclaró: "con confianza porque hay un trabajo realizado atrás. Esto es fútbol, sabemos que dos resultados nos sirven para campeonar, pero buscaremos salir a ganar. Vamos a dar el máximo en la cancha".

En el Clausura, Peñarol lidera con 24 puntos seguido de Nacional con 21 y más atrás se ubican Colón con 13 y Fénix/Canelones con 12 y Liverpool con 11.

Listado

Viana, a la hora de ser consultada por la lista restringida a 300 invitaciones por equipo para presenciar el partido, aseguró: "es algo que nos tiene mal, porque sentimos que no es justo que no se pueda vivir un espectáculo como en que se llevó a cabo en el Parque Central (clásico anterior), donde dentro del estadio fue un lindo partido".

"Me hace ruido que no se pueda desarrollar un evento acorde para el fútbol femenino que está creciendo. La solución no puede ser prohibir a la gente ir al partido y quitarnos la visualización. Hay que ir a la raíz del tema y solucionarlo", reflexionó.

"Peñarol y Nacional se han enfrentado en diversas definiciones y ¿qué más lindo que se pueda jugar con nuestra gente, que se pueda visualizar?.