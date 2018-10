Clásico: “Por más que haya mucha responsabilidad, hay que disfrutar”, dijo el Chori

Fútbol uruguayo

“Tuvimos muchas oportunidades y no concretamos. Lo importante de cada partido es poder abrirlo para enfrentarlos de otra manera y que los rivales no se metan atrás y te dejen espacios. Ellos hicieron bien su trabajo, defendieron muy bien y no generaron peligro hasta el último minuto, que creo que fue un conjunto de errores nuestros y ellos hicieron esa gran jugada que terminó en gol”, dijo Gonzalo Castro este martes en referencia a la derrota de Nacional por 1-0 frente a Boston River.

Mucho se habló de su actitud en el gol de Robert Ergas en el último minuto y hasta se especuló con que no le cometió infracción para no ser expulsado y perderse el clásico. Al respecto, el Chori reconoció que su intención fue cometerle falta al jugador rojiverde que había ingresado más fresco en el segundo tiempo, pero no lo alcanzó.

“Tiré el córner y cuando vi que se empezó a dar la jugada traté de salir corriendo hacia él y cortarlo en la mitad de la cancha. Cuando más o menos me estaba acercando él arrancó. Yo venía con una distancia recorrida y los minutos jugados. Sin dudas no me dio el tiempo de alcanzarlo. Cuando estaba entrando al área dejé un poco que definiera, confiando en el Coco (Conde). Mi intención siempre fue cortarlo pero desgraciadamente no pude. Hubiese sido lo ideal para abortar la jugada y no perder ese punto que hubiese sido importante”, confesó.

Sobre lo que viene, dijo que “nunca hay favorito” en un clásico, un partido para el que los dos están “preparándose para ganar”. “Ganar este clásico nos acerca un poco en el Clausura y nos daría una gran ventaja en la Anual”, opinó, y dijo de Peñarol que “tiene nombres y está teniendo contundencia”. “Tiene jugadores de calidad que pueden romper el partido en cualquier momento. Los vemos cada fin de semana y trabajaremos en base a eso para neutralizar todo lo bueno que pueda hacer Peñarol”, señaló.

Respecto a cómo se prepara este encuentro, afirmó que “es una semana diferente porque se vive en todo el país y marca mucho a los equipos y a los jugadores”. “Hay que vivirlo, sentirlo y disfrutarlo. Por más que haya mucha responsabilidad el día del partido, hay que tratar de disfrutar porque es nuestra profesión y estos partidos son pocos los elegidos para jugarlos. Hay que ser consciente. El grupo va a estar unido y esperemos que el resultado sea favorable”, concluyó.