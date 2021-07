Clásico: “Nacional es favorito porque tiene mejor plantel”, opinó Álvaro Gutiérrez

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Álvaro Gutiérrez, ex jugador y ex entrenador de Nacional, opinó en la previa de los partidos frente a Peñarol por la Copa Sudamericana que serán encuentros “históricos porque pasó mucho tiempo sin clásicos internacionales”. “Antes llegaban a darse dos clásicos como mínimo en la Libertadores porque los equipos de un mismo país compartían grupo”, recordó en diálogo con el programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay.

El Guti es un especialista y un ganador clásico. Dirigió ocho encuentros oficiales ante los aurinegros y cosechó cinco triunfos y tres empates, incluyendo tres victorias en finales. Además, ganó dos de los tres choques amistosos ante los aurinegros, y sólo perdió en Miami a mediados de 2019. Aquella derrota le “restó crédito”, recuerda, aunque explicó que priorizó la planificación para terminar ganando el Campeonato Uruguayo.

Sabe que el que pierda saldrá “debilitado” de cara a lo que vendrá, y que “el que gane se posicionará muy bien”, dado que hay mucho en juego y con una carga emotiva diferente a la de sus épocas como jugador. “Los jugadores, los dirigentes y los entrenadores lo sienten porque puede costar una elección o un puesto de trabajo. Lamentablemente todo se da por presiones que no deberían ser así”, lamentó.

“El poder de la comunicación que se ha dado ahora con toda la tecnología está influyendo de manera negativa en lo que tendría que ser un espectáculo. Y también ha cambiado la sociedad; el respeto que se tenía por el prójimo no es el mismo y eso se ve reflejado también en lo que es la mala hinchada. El buen hincha, por el contrario, enaltece al rival”, consideró.

“Favorito Nacional”

“Los clásicos son totalmente diferentes a cómo venga el campeonato. Si un equipo viene mal, sabe que si gana un clásico salva el campeonato. La motivación que ya de por sí hay cuando se juega un clásico, se duplica. Pero estos son de eliminación y pesarán mucho. Acá no hay tabla de posiciones y el que gana pasa. Son dos partidos y el primero condicionará el planteamiento del segundo”, señaló.

Consultado por el favoritismo, se volcó hacia el lado de Nacional. “Lo veo mejor. Creo principalmente que Nacional tiene mejor plantel. 11 contra 11 es un partido parejo, pero en el banco de suplentes Nacional tiene más herramientas para jugar con diferentes tipos de juego. A su vez, tiene jugadores que mantienen o que pueden mejorar el nivel de los que salen”, opinó.

Respecto al hecho de que la continuidad de Mauricio Larriera dependa de estos clásicos, fue claro: “Me parece horrible porque no te ayuda en nada. Yo estuve en esa situación en un clásico que por suerte ganamos. Los entrenadores no somos bobos y sabemos que si no ganamos un clásico o si andamos mal en un equipo grande, te echan. Pero hasta que no se tome la decisión, sería mejor que te apoyaran a muerte”.

Por último, dijo que volverá a dirigir “cuando salga alguna propuesta interesante a nivel deportivo y económico”. “No me molestó estar tranquilo en casa durante la pandemia porque no estaba la situación como para andar en un país donde no sabés ni cómo es la salud. Teníamos un poquito de miedo y algunas ofertas que tuvimos las rechazamos por eso”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy