Clásico: "Mente fría y resolver jugadas, esa es nuestra función", dijo Leodán González

Fútbol uruguayo

Leodán González fue el árbitro elegido por el Colegio de Árbitros para pitar el clásico del próximo sábado entre Nacional y Peñarol un duelo que definió como "especial".

González, entrevistado en La Oral Deportiva de 9.70 AM, contó: "llegar a dirigir este partido es un mérito y no voy a cambiar cosas que me trajeron hasta aquí".

"Veremos que juego proponen los jugadores. De por sí ya es un clásico y es un partido especial", comentó el árbitro y mencionó: "el equipo deberá ajustarse a la circunstancias".

Para agregar: "tenemos que tener la suficiente lectura para interpretar qué futbolista está dispuesto a jugar, y quien quiere proponer otras cosas. Cada uno es grande y es responsable de sus actos. Trataré y tomaré las decisiones sin ningún tipo de prejuicio, aplicando el concepto de justicia deportiva en el marco de las reglas del juego".

González agregó además que estarán ataviados de celestes: "los jugadores tienen un marco reglamentario para jugar, del resto nos encargamos nosotros. Mente fría y resolver jugadas esa es nuestra función. Deseo que sea un buen partido y que los futbolistas jueguen".

González fue designado por primera vez para el clásico que se suspendió por incidentes, incluyendo el célebre episodio de la garrafa, y no pudo disputarse. Luego tuvo una nueva designación para un clásico.

Fue el 5 de abril de 2017 cuando Leodan arbitró el partido en el que Peñarol ganaba con gol de Junior Arias y Nacional lo empató con tanto de Rodrigo Aguirre. En aquel partido el árbitro expulsó a Brian Lozano.

González será asistido desde las bandas por Mauricio Espinosa y Martín Soppi, mientras que Héctor Martínez fue nombrado cuatro árbitro en el importante encuentro que puede ser decisivo para el Clausura

2.6.0.0