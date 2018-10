Clásico: “Haciendo las cosas bien tenemos grandes chances”, afirmó Bergessio

Fútbol uruguayo

“Es una semana linda de clásico, un partido que se espera todo el año. Lo estamos esperando tranquilos y confiados de poder hacer un buen partido”, dijo Gonzalo Bergessio este martes en la conferencia de prensa previa al entrenamiento matutino de Nacional en Los Céspedes, ya con la mira puesta en el choque del próximo sábado a las 15 horas frente a Peñarol en el Estadio Centenario.

“Contra Rampla merecimos ganar y creamos muchísimas situaciones de gol. Fue un buen partido de parte nuestra. Hay que mejorar en hacer los goles, porque tuvimos chances y no las concretamos. Debemos estar atentos; cuando no se puede ganar tampoco hay que perder, y nos agarraron en un contragolpe en el final que nos hizo perder. Son cosas a mejorar y ahora se viene un partido diferente”, expresó sobre el 0-1 ante Boston River.

Más allá de esa autocrítica, aseguró que no hay “nada para reprocharse”. “Hay que estar más finos en la definición y tratar de convertir, como ha pasado en muchos partidos que pudimos empezar ganando y convirtiendo rápido. Eso simplifica mucho”, comentó el argentino, quien por primera vez tuvo minutos junto al camerunés Pierre Webó, que volvió a debutar con la casaca tricolor después de 16 años.

“Faltaban pocos minutos y me sentí bien con él. He jugado mucho tiempo de mi carrera con otro delantero de área. Sebita (Fernández) también hace un trabajo parecido, más allá de tener otra característica. Creo que nos complementamos bien”, respondió Bergessio al ser consultado por una posible superposición con Webó.

Respecto al cruce con Peñarol, aseguró que “la gente lo hace ver y vivir de otra manera”. “Nosotros también nos metemos en esto y queremos dar lo mejor para el equipo”, dijo, y aseguró que la clave es “estar concentrados y metidos en el partido, y jugarlo como varios de la Copa Libertadores, del torneo local y mismo el clásico anterior”. “Haciendo las cosas bien tenemos grandes chances”, afirmó.

Consultado por el elenco carbonero, dijo haber visto “varios partidos”. “. Son un muy buen equipo y hay que tener cuidado. Seguramente salgan a buscar el partido, como nosotros también, y como dos equipos grandes deben hacer. Espero que podamos inclinar la balanza para nuestro lado”, dijo, y reconoció que no es de fijarse quién lo va a marcar: “A Matheu lo he enfrentado varias veces en Argentina y a Formiliano en el último clásico también. Son buenos defensores. No me fijo tanto, pero obviamente son de respetar”.