Clásico: “El juego de la plaqueta me parece demasiado pequeño”, dijo Sanguinetti

Julio María Sanguinetti, presidente honorario de Peñarol y defensor de la versión histórica del club sobre sus comienzos y la continuidad respecto al CURCC, opinó este jueves sobre la plaqueta que entregaron los tricolores a los aurinegros en el último clásico, y que será devuelta esta noche en el Gran Parque Central.

“Cada uno celebra la historia que siente. No es un tema de que nosotros impongamos a Nacional nuestra versión histórica ni que Nacional nos imponga a nosotros la suya. El que mire objetivamente sabrá las cosas que ocurrieron en cada tiempo”, expresó sobre la eterna polémica del decanato en diálogo con el programa '100% Deporte' de Sport 890.

“No es un debate conducente. Decano quiere decir ‘el más viejo’, y siempre dije que Peñarol no nació para ser el más viejo, sino para intentar ser el más grande. Decanato no quiere decir nada. En todo caso reconocemos nuestra historia porque nos atenemos a los hechos”, indicó, y recordó que en las primeras décadas del Siglo XX “no se discutía” el asunto.

Sanguinetti cree que la plaqueta entregada por Nacional, sin reconocer los años del CURCC entre 1891 y 1913, “habría que responderla con elegancia”. “Si no hay elegancia en la plaqueta puede haber elegancia en la respuesta”, añadió, y reconoció que le parece “una ingenuidad” devolverla esta noche después de haberla recibido.

“No es un tema de estar devolviendo plaquetas. Ya está el episodio. No da para tanto (...) Esta guerra de la plaqueta si o plaqueta no, me parece un juego demasiado pequeño. No debemos seguir contribuyendo a esta discusión”, consideró el ex mandatario, aunque sí cree que “está bien” la utilización de la casaca del CURCC por parte de Peñarol.

“Es nuestro derecho histórico y toda la vida hemos jugado con la camiseta del CURCC. Es normal, no tiene ninguna connotación de agresividad y es nuestra propia identidad. Nunca hemos renunciado a esa etapa fundacional. Cada vez que en un aviso se ponía CURCC, entre paréntesis se ponía Peñarol”, concluyó.

