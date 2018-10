Ciclismo: Argentino Lucero se quejó por falta de pagos de los premios de la Vuelta Ciclista del Uruguay

Más deportes

El ciclista argentino Héctor Lucero del equipo de la vecina orilla Municipalidad Pocito mostró su descontento por no haber podido cobrar aún los pagos de los premios de la pasada Vuelta Ciclista del Uruguay que finalizó el 1 de abril pasado.

"¿Algún día pensarán pagar los premios de la Vuelta Ciclista del Uruguay? ¿Alguien sabe?", escribió Lucero ganador de dos etapas y trigésimo en la general en redes sociales.

Lucero, consultado sobre la situación en una entrevista de Xavier Videla para el portal Ciclismo Internacional, expresó: "desde la Federación nos dicen que repartirán los premios luego de que salgan los resultados de los controles antidopaje" y agregó con un toque de humor: "son los controles más largos del mundo".

Y finalizó: "en el único lugar que se hace así es en Uruguay. Dicen que van a pagar en noviembre".

El mismo portal consultó sobre la situación a Federico Moreira, presidente de la FCU, que fue contundente: "No voy a entrar en discusión del por qué de nuestra decisión de pagar de esta forma. Todos los años vienen equipos por propia voluntad, sabiendo cómo actuamos. Si no están de acuerdo, que no participen más y listo".

Cabe destacar que tres ciclistas del FUNVIC brasileño Caio Godoy, Murilo Ferraz y Roberto Pinheiro que participaron en la cita están suspendidos provisionalmente por controles antidopaje adversos.

