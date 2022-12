Christian Almeida: “Yo a Peñarol no voy ni loco, no haría lo que hizo Coelho”

Fútbol uruguayo

“No podría entrenar todos los días con esos colores. La plata no me mueve, no podría traicionar así”, dijo el defensa, que renovó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este jueves, Nacional oficializó la renovación de contrato de Christian Keke Almeida por una temporada más, por ese motivo, dialogó con Las voces del fútbol de Radio Fénix 1330 y expresó su amor por el equipo Tricolor.

En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que Leo Coelho, que no seguirá en el Bolso, firmará con Peñarol. El defensa se refirió al respecto y fue contundente, dejando, además, mal parado a su excompañero.

“Yo a Peñarol no voy ni loco, no haría lo que hizo Coelho, no podría entrenar todos los días con esos colores. La plata no me mueve, no podría traicionar así. Capaz lo hace porque es extranjero, yo no podría”, comentó el Keke.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy