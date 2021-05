Chris Namús se enteró que es celíaca con 33 años: “Espero que me cambie para bien”

Más deportes

Por José Luis Calvete

joselocalvete

Chris Namús llevaba algunas semanas con dolores cada vez más frecuentes e intensos, lo que la llevaron a realizar consultas médicas. El 16 de abril se hizo un análisis de sangre que le hizo saber que era celíaca, y el diagnóstico terminó de confirmarse este lunes cuando recibió el resultado de una biopsia. “La doctora sospechó que podía ser eso y me mandó análisis para verificarlo”, contó la boxeadora a FútbolUy.

“La cantidad de anticuerpos de determinado tipo que debería tener era menor a 20 y yo tenía 780”, reveló la pugilista de 33 años, quien ahora tiene fecha con su doctora para el 13 de mayo y se sacará muchas dudas que le van naciendo de forma espontánea. “No tengo a ninguna persona cercana que sea celíaca y sé lo básico, lo que sabe todo el mundo”, reveló, en pleno proceso de interiorización sobre la celiaquía.

Después de haber tenido náuseas, que se sumaron a los persistentes dolores, se sometió a unos exámenes que detectaron una úlcera en el estómago. “Ahí aflojé con el mate, el café, tucos, salsas y cosas picantes. Mejoré un poco el tema de las náuseas y anoche llegó el resultado de la biopsia confirmando que soy celíaca”, contó.

Descubriendo la patología

“Siendo deportista lo primero que hice fue llamar a la nutricionista, que me marcó una dieta sin tacc. Mi dieta normal llevaba pasta integral, pero pasta al fin, bastante avena, pan integral light y algunos productos que no son naturalmente con gluten pero parece que en la elaboración a veces utilizan, por lo que hay que revisar bien que sean aprobados por Acelu (Asociación de Celíacos del Uruguay) para poder ingerirlos”, explicó.

“Empecé a seguir unas páginas en Instagram de comida sin gluten y justo me habló una señora que se encarga de eso. Me dijo que me quería mandar unos regalos y me llegaron un montón de cosas deliciosas sin gluten justo cuando me confirmaron el resultado de la biopsia”, narró la boxeadora de 33 años, quien cree que este nuevo panorama alimenticio le “va a cambiar para bien” en su carrera.

“Cuando comencé con los dolores y a sentir las molestias es porque el daño ya estaba generado. Estuve mucho tiempo consumiendo gluten sin saber que me hacía daño y me afectaba en cosas mínimas. Mi pareja notaba que llegaba mucho más cansada de los entrenamientos. Espero que me ayude a sentirme mejor y a rendir más físicamente”, dijo, y recordó que “el caso mundialmente el caso más conocido es el de Novak Djokovic, a quien le diagnosticaron de grande que era celíaco y llegó a ser número uno del mundo”. “Yo no espero tanto, pero ya estoy en el top five y espero volver a ser campeona en breve”, contó.

El retiro cada vez más cerca

De cara a lo que viene, ya inició los entrenamientos con la mira puesta en julio y tendrá una pelea con rival y fecha a confirmar en Alemania, el mismo país donde protagonizó su último combate el pasado 17 de octubre. Si bien perdió en fallo unánime ante la eslovena Ema Kozin, se sintió ganadora y las sensaciones fueron buenas.

“Mi idea era hacer este año y el próximo como últimos con dos peleas al año, pero la pandemia trancó todo. Ahora, viendo que la primera será en julio, seguramente sean dos este año. Y espero, si todo mejora, que en 2021 pueda hacer tres o cuatro y retirarme”, adelantó. “Para este último tirón me planteo hacer unas lindas peleas y un lindo final de carrera con las mejores rivales y obteniendo buenos resultados. Estoy focalizada y trabajando en eso”, aseguró.

Por último, dejó un mensaje para la población recordando que “cada 10 personas que son celíacas, al parecer sólo dos o tres lo saben”. “Está bueno que todos presten atención a su cuerpo y se hagan el estudio porque no pierden nada y algo que están consumiendo puede estar haciéndoles daño. Últimamente me pasaba seguido que sufría ataques al hígado comiendo cosas que no me llamaban la atención. Seguramente venía de la mano de esto. Así como yo, que ignoraba esto por completo, está bueno que la gente lo sepa y que mejore un 100% su calidad de vida”, concluyó.

