Chino Peralta: “No me gustaba entrenar y solo hacía bien la pretemporada para mantenerme”

Fútbol uruguayo

“A Carrasco no tengo nada para reprocharle como DT, pero no me gustaba como persona por las decisiones y la forma de hablar”, dijo Peralta.

Horacio Peralta, de 37 años, habló con Último al Arco, en la Sport890, sobre algunos aspectos de su carrera: si fue tan profesional, la relación que tuvo con el director técnico Juan Ramón Carrasco, su pasaje por el Flamengo y el debut en la selección uruguaya.

Al Chino le hicieron una consulta sobre su rigor a la hora de ser un futbolista profesional: "¿Del uno al diez, que tan profesional fuiste?" Peralta no dudó y aseguró que fue un "cinco porque hacía bien las pretemporadas". Además, dejó en claro que "no me gustaba entrenar, hacía la pretemporada, después durante el año jugaba y me mantenía".

Peralta coincidió con Carrasco en Nacional y aseveró que la relación fue complicada desde el primer momento: "El primer día que llegó al club, jugamos un amistoso y ganamos con un gol mío. Pero cuando estábamos yendo a la concentración me agarró y me dijo ‘mirá que vos conmigo así no vas a jugar'. Le contesté que tenía contrato y al final me terminé quedando con el puesto".

El Chino expresó que era lo que no le gustaba de JR: "Como técnico no tenía nada para reprocharle porque para los puntas era espectacular. Pero lo que no me gustaba era su forma de ser por las decisiones que tomaba y los modos de hablar".

Algunas de las cosas que lo irritaban de Carrasco era que "llegaba tarde a las prácticas y había que esperarlo y si vos hacías eso te multaban. Le llegué a recriminar el horario de los entrenamientos y ese fue uno de los desencadenantes del problema".

"Era muy bravo hacerle entender las cosas. Una de las que más me molestó fue cuando estábamos concentrados y Leandro Burián le preguntó si podía ir al nacimiento de su hijo, aunque Carrasco le dijo que no porque que iba hacer si él no ‘es partero'. Sin embargo, el grupo le dijimos que fuera igual. Después a los cuatro días, Carrasco llegó tarde a una práctica porque fue acompañar a su mujer al ginecólogo y entonces le dije ‘vos sos médico que no llegaste en hora'", sentenció.

Peralta tuvo un pasaje por Flamengo en el 2006 y contó un poco de esa experiencia: "En Brasil se entrena poco y me contrataron para jugar un campeonato que era la Copa Brasil y, la verdad, me fue bastante bien. Pero, sinceramente, ese país y Rio de Janeiro es complicado para un futbolista que le gusta salir".

Por último, el Chino recordó el momento en que debutó en la selección uruguaya, el ocho de septiembre de 1999, sin haberlo hecho en primera división: "Fue algo inolvidable. En ese momento me llamó Daniel Pasarella para en jugar en la selección sin haber debutado en primera y fue una locura. Sin dudas, un sueño cumplido".

