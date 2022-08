Chile: La federación de fútbol advierte por uso de escudos de clubes en campaña política

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile condenó este sábado el uso de la imagen de los clubes en campañas políticas, después de que una diputada los utilizara en redes sociales para promover la opción de aprobar la nueva Constitución en el plebiscito de setiembre.



“La ANFP manifiesta que el fútbol no es un espacio para realizar campañas políticas y recuerda que la FIFA, en el artículo 4 de sus estatutos, se declara 'neutral en materia de política y religión'”, señaló la organización en un comunicado.



La polémica se generó después de que la diputada comunista Karol Cariola compartiera una publicación en su cuenta de Instagram para animar a la gente a votar por una nueva carta magna en el histórico referéndum que tendrá lugar el próximo 4 de setiembre.



En la imagen se podían observar los escudos de varios equipos, entre los que figuraban el emblemático Colo Colo, Palestino, Universidad Católica y Universidad de Chile, atravesados por la palabra “Apruebo”.





“Un regalo ciudadano. Elige tu logo futbolero por el Apruebo. ¿Cual elegiste tu?”, escribió Cariola, en un gesto que desató la reacción de las autoridades del fútbol nacional.



Desde la ANFP mostraron su desaprobación: “Condenamos la manipulación que la diputada Cariola intenta generar en los hinchas del fútbol con fines no deportivos”.



Algo similar tuvo lugar en julio, cuando la misma parlamentaria usó la camiseta de la selección chilena como parte de la campaña por el “Apruebo”.



Entonces, la organización también manifestó en un comunicado público su “total desacuerdo con la utilización de la imagen y emblema de los clubes, relacionándolos con manifestaciones políticas”.



“La camiseta de la Selección representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento”, señalaron.

Ante la respuesta de la ANFP, Cariola optó por dar de baja la publicación en Instagram y explicó en Twitter que los diseños que utilizó fueron diseñados por los propios hinchas.

Los diseños q la ANFP reprueba, fueron realizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del apruebo. No es un diseño mío, sino más bien un esfuerzo ciudadano, q me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal. Ante la molestia expresada he decidido bajarlo.