Chile: Eduardo Acevedo renunció a la dirección técnica de Universidad de Concepción

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Universidad de Concepción empató 0-0 como local frente a Everton este lunes de noche por la fecha 26 del Campeonato Chileno en lo que fue el último partido de Eduardo Acevedo en la dirección técnica. Ni bien terminado el encuentro anunció su renuncia y explicó los motivos que lo llevaron a dejar el cargo.

“Aunque hubiera ganado hoy, ya había firmado la renuncia con los dirigentes. Me voy con dolor en el alma, pero los principios no puedo cambiarlos”, comentó el director técnico uruguayo de 61 años, quien se quejó por la programación de encuentros y la seguidilla de encuentros que tuvo que afrontar en diciembre.

“Estaba esperando la programación de partidos y cuando la vi, noté que ya no podía trabajar. He jugado Copa Libertadores y Sudamericana, y en Europa he jugado Copa del Rey y Liga. Pero nunca tres semanas seguidas tantos partidos. Hay equipos que jugaron dos partidos en 16 días. Jugamos contra rivales que descansaron siete días para jugar contra nosotros, que veníamos de tres días de descanso”, lamentó.

“Veo equipos que están más recuperados que nosotros y eso no puedo arreglarlo con un entrenamiento. Mis jugadores se cuidan a muerte y por cuidarnos, por estar bien y por no contagiarnos tengo que jugar cinco partidos en 18 días. No hay equidad deportiva”, argumentó.

Universidad de Concepción, que está 13.º con 31 puntos (a cuatro de los puestos de copas y cinco por encima de la zona de promoción) jugó seis partidos en diciembre, cinco de los cuales fueron entre el jueves 3 y el lunes 21. “Si se suspende un partido se tiene que suspender todo”, señaló Acevedo, quien quiso aclarar en el tramo final de su última comparecencia ante los medios chilenos que la renuncia sea a raíz de un retorno a Nacional.

“Si yo fuera a arreglar en Nacional o en Peñarol tendría que irme mañana. Pero me iré de Concepción el 22 de enero. Quiero que mi hija o mi hijo conozcan la ciudad y vean cómo enfrentamos la pandemia. Llevo 11 meses sin verlos”, explicó Acevedo, quien es candidato a dirigir a Nacional luego de que quedara en suspenso la confirmación de Jorge Giordano como director técnico del plantel principal.

Eduardo Acevedo "Acá si se suspende un partido tienen que suspender todos, y todos jugar en las mismas fechas...

Mis jugadores se cuidan a muerte, y por cuidarnos y estar bien y por no contagiarnos tengo que jugar 5 partidos" pic.twitter.com/L4ZbR4utdB — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) December 29, 2020

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy