Chile: Antofagasta-Palestino suspendido porque en el estadio no sabían que había partido

Deportes Antofagasta y Palestino eran los encargados de cerrar la fecha 27 del Campeonato Chileno, pero el encuentro que estaba programado para las 18:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán se debió ser suspendido.

Esto se debió a que la municipalidad no abrió las puertas del recinto y la utilería no pudo ingresar, ya que les informaron que no había programado ningún partido y que estaba disponible desde este domingo a las 08:00 horas.

Debido a esto, los jugadores tuvieron que regresar al hotel donde se encuentran concentrados. De esta manera, Antofagasta podría perder los puntos del partido, algo que sería grave ya que está luchando en la zona baja.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió un comunicado informando sobre la suspensión del partido, pero no aclararon que determinación se tomará.

SE OLVIDARON DEL PARTIDO?

Palestino ???? llego al Estadio de Antofagasta ????, pero no lo dejaron ingresar ya que la gente del club decía que no había un encuentro el día de hoy, el partido está programado para las 18hs, veremos qué pasará.



DE NO CREER!pic.twitter.com/Cs9PD3L90g — Multi Hincha Mundial ???? ? (@multihincha) October 15, 2022

Nuestro equipo de utilería llegó al estadio Calvo y Bascuñán, sin embargo, la administración del recinto insiste en que no hay partido programado para hoy. pic.twitter.com/jIcS8f2EUL — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) October 15, 2022

