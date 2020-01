Fútbol Internacional

Chile: “En los clubes donde me tuvo Eduardo, fuimos campeones”, dijo Matías Cabrera

“Universidad de Concepción no está en una situación fácil, pero veo buen material. Queremos pelear por el torneo”, contó el volante.

Matías Cabrera, de 33 años, volverá a ser dirigido por su tío, Eduardo Acevedo. Ambos están en la Universidad de Concepción, de Chile. Cabe destacar que este será el tercer club en que el volante tendrá como DT a Acevedo. Los anteriores fueron Cerro, Nacional y Defensor Sporting.

Cabrera habló con el diario de concepción sobre cómo le ha ido en los equipos que trabajó con su tío: "En los clubes donde me tuvo Eduardo, fuimos campeones. Me motiva muchísimo ser dirigido por él, porque sé lo que trabaja y cómo entrena. Es un plus tenerlo acá".

Además, definió a Acevedo como "un ganador y que siempre tiene expectativas altas. Junto a Gallardo, ha sido el técnico que más me ha marcado".

El volante se refirió a la relación que mantiene con Marcelo Gallardo, quien fue compañero y luego lo dirigió en Nacional: "Fuimos compañeros al inicio. La experiencia fue tremenda, ya que después de jugar pasó a ser nuestro técnico. Hasta hoy conservo una amistad muy grande con él y nos juntamos cuando viajo a Buenos Aires. Más allá de lo profesional, es una excelente persona".

Dentro del plantel de la Universidad de Concepción hay viejos conocidos de Cabrera: Guillermo Reyes, Nicolás Correa, Gonzalo Bueno y el panameño Cecilio Waterman. "Jugamos juntos en Defensor Sporting y salimos campeones. Los uruguayos estamos convencidos en que uno no gana cuando entra a la cancha, sino que, desde el vestuario, remando todos para el mismo lado, uniéndonos y generando un buen ambiente. Vinimos a Chile para aportar fuerza y espíritu".

Por último, el exjugador de Cerro manifestó cuales son sus objetivos en el club: "Universidad de Concepción no está en una situación fácil, pero veo buen material en este plantel. Queremos pelear por el torneo".