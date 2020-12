Chilavert y el VAR en River-Nacional: “La Corrupbol sigue matando el fútbol con el VAR”

Fútbol uruguayo

Nacional cayó 2-0 ante River Plate en el Libertadores de América por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Uno de los grandes protagonistas del encuentro: el VAR. Esto se debió a algunas polémicas decisiones del árbitro Andrés Rojas.

La primera fue el penal que le cobró a River Plate: supuesta falta de Agustín Oliveros sobre Matías Suárez. Lo terminó ejecutando Rafael Santos Borré y Sergio Rochet logró taparlo. ¿La gran crítica? Rojas no volvió a ver la jugada por el VAR.

No dejó de ser protagonista el VAR. Los locales abrieron el marcador tras un penal pitado mediante esa herramienta después de una mano de Matías Laborda. Gonzalo Montiel lo cambió por gol. El 2-0 llegó en el final gracias a Bruno Zucculini a los 90+6', pero los jugadores de Nacional criticaron la posición del volante "Millonario".

José Luis Félix Chilavert dejó en claro, a través de su cuenta de Twitter, su desagrado por el VAR: "La Corrupbol sigue matando el fútbol sudamericano con el VAR ya van a caer y los Presidentes de los Clubes de Sudamérica deben unirse y pedir el fin de la corrupción en el fútbol".

Otro que dio su parecer sobre lo que es el VAR es el exárbitro Pablo Lunati, quien es hincha de River Plate: "De verdad les gusta esto, de verdad les gusta que el juego esté detenido tanto tiempo".

"Para mí no fue penal el que erró Rafa, es fuera de juego el de Zucu y no es fuera de juego el de Matías, más allá que para mí Rojas es como todos los colombianos, mediocres, Ruiz, Roldán, etc etc", puntualizó el argentino.

Juan Manuel Martínez, exfutbolista de Boca Juniors, le dio con todo al VAR con respecto al primer penal: "¿Eso es penal? Hasta que no pongan un ex jugador capacitado dentro del equipo del VAR, van a seguir fallando. La experiencia de un exjugador ayudaría mucho a interpretar mejor las situaciones del partido. Mi humilde opinión.

