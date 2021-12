Champions: Un error en el sorteo obligó a repetirlo; hay Suárez-Cavani en octavos

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

En el sorteo de los octavos de final de la Champions League se cometió un error y la UEFA confirmó que lo iban a volver a hacer a las 11 am de Uruguay.

En el formato de la UEFA hay un contenedor por cada cuadro con varias pelotas con el nombre del mismo. Se supone que cuando se sortea un cruce se debe seleccionar los clubes que serían posibles rivales bajo las reglas de la competencia. Sin embargo, en esta ocasión se generó un error.

En el momento del sorteo del tercer cruce, el Atlético de Madrid esperaba por su rival y se suponía que no podía tocarle jugar contra Liverpool ya que era del mismo grupo y no ingresaron la del Manchester United que debía estar allí.

Clubs involved in Champions League draw mistake are in direct contact with Uefa to clarify the situation. Still waiting for final decision. ?? #UCL



This is what happened, via @mjcritchley ??pic.twitter.com/zlFxP7C8OO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021

Debido a esta irregularidad el Atlético de Madrid se comunicó con la UEFA para pedirle explicaciones y la entidad deportiva decretó que el sorteo se repetiría.

Como consecuencia de ello, el sorteo ha sido declarado nulo y será repetido en su totalidad a las 15:00 HEC. — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) December 13, 2021

El sorteo se hizo nuevamente y quedaron de la siguiente manera (los equipos de la derecha definen de local):

- FC Salzburg (antes vs Liverpool) vs FC Bayern Múnich (antes vs Atlético Madrid)

- Sporting CP (antes vs Juventus) vs Manchester City (antes vs Villarreal)

- Benfica (antes vs Real Madrid) vs Ajax (antes vs Inter de Milán)

- Chelsea vs Lille (mismo cruce que en el original)

- Atlético de Madrid (antes vs Bayern Múnich) vs Manchester United (antes vs Paris Saint Germain)

- Villarreal (antes vs Manchester City) vs Juventus (antes vs Sporting CP)

- Inter de Milán (antes vs Ajax) vs Liverpool (antes vs Salzburg)

- Paris Saint Germain (antes Manchester United) vs Real Madrid (antes vs Benfica)

De esta forma se destaca el cruce entre el Atlético de Madrid, donde se las verán Suárez y Giménez contra Cavani.

Los demás uruguayos también tendrán grandes duelos para superar. Mientras que el Sporting de Coates y Ugarte enfrentará al City de Guardiola, el Benfica de Darwin Núñez se cruza con el Ajax. La Juventus de Bentancur jugará contra Villarreal. Uno de los duelos más difíciles será el del Inter de Vecino y Satriano contra el Liverpool, mientras que Fede Valverde defenderá la camiseta del Real Madrid ante el trío de Messi, Neymar y Mbappé ya que juega contra el PSG.

Se la veían venir

El Real Madrid había pedido en la previa de la repetición del sorteo que su cruce inicial (vs Benfica) se mantuviera ya que en ese momento el sistema todavía no había fallado.

Su solicitud a la UEFA fue rechazada y ahora deberá viajar a París para jugar contra uno de los equipos más poderosos de Europa.

El sorteo original había quedado de la siguiente manera

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy