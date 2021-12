Champions: Se presentó la pelota para las rondas de eliminación directa con un video

Esta fue una mañana movida para los seguidores de la Champions League. Pudieron ver el sorteo de los octavos de final (dos veces) y la UEFA presentó este lunes el balón con el que se jugarán las eliminatorias desde los octavos de final, que empezarán el 15 de febrero, hasta la final, que se disputará el sábado 28 de mayo en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

El balón de la firma Adidas tiene una fabricación de adhesión térmica y su diseño se ha inspirado en las "Noches Blancas", que son sinónimo de la ciudad rusa durante los meses de verano, informó la UEFA.

La cuenta de Instagram de la Champions League mostró la nueva pelota en una recopilación de los diseños utilizados en las ediciones anteriores.

El organismo recordó que a principios de año la compañía amplió su relación con la UEFA, al extender su patrocinio a la Eurocopa de 2024 e incluir su asociación para todas las competiciones femeninas en el período 2021-2025.

