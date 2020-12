Champions: Nacional, Neymar y Mbappé se solidarizaron con Webó por insulto racista

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

En un gesto inédito en la historia de la Liga de Campeones, los jugadores del París SG y del Basaksehir abandonaron la cancha como gesto de protesta por los supuestos insultos racistas proferidos por el cuarto árbitro contra el asistente del equipo turco, el ex delantero de Nacional, Pierre Webó.

Esto hizo que el equipo albo se solidarizara con el camerunés en las redes sociales, algo que hicieron además entre otros Mbappé y Neymar.

La UEFA anunció una "investigación en profundidad" de lo ocurrido, que la instancia europea calificó de "incidente".

El partido "tras discusiones con los dos clubes" se reanudará el miércoles a las 14: 55 horas con un "nuevo equipo arbitral", precisó la UEFA.

El colegiado sustituto será el holandés Danny Makkelie y el resto del cuerpo arbitral será de nacionalidad neerlandesa y polaca.

"Esta noche, los deportistas, los atletas, han tomado una decisión histórica ante una actitud que consideraron inaceptable", tuiteó la ministra francesa de Deportes Roxana Maracineanu, que aplaudió "el fuerte simbolismo de su gesto y su solidaridad".

En un tuit, el París SG rechazó "cualquier forma de racismo (que) va en contra de los valores transmitidos por el París Saint-Germain, su presidente, el personal y los jugadores".

El club francés, además, retuiteó un mensaje previo del Basaksehir con el mensaje promovido por la propia UEFA: "Not to Racism #Rescpet" ("No al Racismo #Respeto").

"Ha dicho negro"

El encuentro, que comenzó bastante brusco, degeneró al cuarto de hora, cuando miembros del banco turco comenzaron a gritar "He said 'negro'" ("Ha dicho 'negro'"), unas palabras que se escucharon claramente al disputarse el partido a puerta cerrada por la pandemia.

Los turcos señalaron al cuarto árbitro, el rumano Sebastian Coltescu, como la persona que habría pronunciado esas palabras.

Éste acababa de avisar al árbitro principal, su compatriota Ovidiu Hategan, de las protestas airadas del asistente del entrenador turco, el antiguo internacional camerunés Pierre Webo.

La confusión aumentó cuando la decisión de Hategan fue expulsar a Webo. Los jugadores comenzaron a concentrarse al borde del terreno de juego, llamados por el delantero senegalés Demba Ba, suplente en el Basaksehir, muy enojado.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1 — noobfcb (@noob_fcb) December 8, 2020

Comenzó un diálogo entre los jugadores, el árbitro y el delegado de la UEFA que acabó sin acuerdo alguno y con los jugadores del Basaksehir abandonando la cancha en dirección a los vestuarios, lo que también hicieron los parisinos.

Según conversaciones recogidas por los micrófonos de la televisión, Demba Ba pidió explicaciones el cuarto árbitro por el uso del término 'negro': "Cuando te refieres a un chico blanco, no le llamas 'chico blanco', sólo dices 'ese chico', así que ¿por qué te refieres a un 'chico negro' con esos términos?.

BLACK LIVES MATTER ???????????? pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020

SAY NO TO RACISM. ???



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ??? — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

La rencontre opposant le @PSG_inside à @ibfk2014 ce mardi soir a été interrompue après 13 minutes de jeu suite à des propos racistes de la part du 4e arbitre envers un membre du staff du club de Basaksehir.



Le match se rejouera mercredi à 18h55. ??#PSGIBFK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 8, 2020

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy